第一次獨旅該去哪？他問推薦國家「全場一面倒」：新手村！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

人生中第一次出國就要獨旅，要去哪裡走走比較好？有網友想幫朋友詢問，如果從沒出過國，第一次就想獨旅，是不是選擇亞洲地區國家比較好？認為語言較好溝通，找得到會講中文的人。文章曝光後，不少網友一面倒推薦「新手村」，直指這個國家旅遊安全、美食豐富、又漢字滿街跑。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「第一次出國獨旅會建議去哪個國家阿？」如果從以前到現在都沒有出國旅遊過的話，第一次出國就想獨旅，會建議去哪個國家？他自己覺得亞洲相對簡單一點，可能比較容易找到會講中文的人，英文好的話也可以考慮英文系統的國家。

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文章引起熱烈回應，大票網友狂推日本，「一堆漢字，美食又多，又不盤」、「搭電車會就能玩整個日本」、「日本安全，又好玩」、「日本新手村～不會日文也ok」、「日本，沒有之一，到處漢字不迷路。」

也有人建議香港、新加坡、馬來西亞這些中文普及的地方，很適合初次出國的人，「韓國、香港、泰國都可以」、「香港講普通話也能通，完全無縫旅遊」、「我第一次獨旅是去大馬，會有講中文的人可以問」、「沒任何基礎真的香港很好 講普通話就行」、「我是去新加坡考GRE，發現也好溝通好玩」、「澳門，有吃有玩可賭。」