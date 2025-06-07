「全部父母爆氣」逢甲畢典吵到取消！大馬僑生：爸飛4小時來台

▲逢甲畢業典禮延宕2小時後直接取消活動，讓眾人錯愕。（圖／jaxxcob_gdc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

台中逢甲大學昨（6日）舉行畢業典禮，沒想到因性平糾紛，兩方家長當場互罵，校方調停未果，導致活動延宕2小時後直接取消。這讓一名男畢業生氣訴，爸爸遠從馬來西亞飛來台灣參加典禮，「60幾歲還要跑那麼遠，結果遇到這種事情。」

「我無語了！」一名馬來西亞華僑學生在Threads表示，畢業典禮被迫停掉，因為什麼性平，全部父母爆氣，從晚上6點等到8點半，最後被告知直接取消，這讓他難以接受，「我人生最難忘的畢業典禮，謝謝逢甲！」

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該位學生還強調，人生中重要的一刻，爸爸還遠從馬來西亞飛來，「60幾歲還要跑那麼遠，結果遇到這種事情。」

底下網友熱議，「學校處理方式太不恰當了吧」、「這是大學的處理方式？真的很震驚，有糾紛就處理掉當事者，讓那兩家人不要參加典禮，而不是取消，犧牲掉全體畢業生的權益」、「是不會隔出兩間教室讓那兩個人視訊參加嗎」、「真的很不應該停掉，對其他學生和家長不公平」、「可以理解兩位同學也有參加的權利，但主要是學校的應變能力不足，時間延宕也沒有結果才造成民怨」。

逢甲大學聲明表示，針對6月6日（週五）晚間機電系畢業典禮現場發生之突發情形，逢甲大學深表遺憾，並對受影響的畢業生及蒞臨現場的親友表達最誠摯的歉意。

當日晚間典禮開始前，因現場出現一位涉及本校校園性別平等事件調查中的當事人及關係人，學校基於「校園性別事件防治準則」第26條之規定，為避免當事人正面衝突、降低對學生受教權及校園安全的影響，校方責成相關單位與系所緊急研商並積極協調，但雙方最終未能達成共識，導致典禮延宕超過兩小時。考量現場秩序與整體安全，學系決議暫緩典禮進行。

校方理解並重視畢業生及家長對未能如期完成畢業典禮的失望與不滿，已與機電系研擬於6月下旬補辦典禮，以確保每一位畢業生都能獲得一場莊重且圓滿的畢業典禮。

校方懇切呼籲媒體朋友與社會大眾，尊重學生隱私及校園性平案件的保密程序。過度關注與報導，恐造成當事人及其他學生的再次傷害。逢甲大學將依相關法令，秉持公正、保密原則持續處理性平案件，並呼籲各界共同守護學生的尊嚴、安全與權益。