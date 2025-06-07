基隆罷免案爆「死亡連署」！百歲嬤遭傳喚家人氣瘋：走路都困難

▲民進黨基隆市議員鄭文婷。（圖／翻攝自Facebook／鄭文婷，下同）

記者閔文昱／綜合報導

基隆市近期爆出罷免案連署涉造假情事，引發社會譁然。國民黨基隆市黨部支持的市議員罷免行動，針對民進黨籍市議員鄭文婷與張之豪所發起，但在第一階段提議連署中，卻被檢調查出疑似有「死亡連署」及冒名情況，甚至有年過百歲的阿嬤遭到冒名簽署，引發家屬強烈不滿。

鄭文婷透露，近期已有多位民眾陸續接獲調查局以「證人」身份傳喚，前往市調站製作筆錄。許多人在筆錄過程中才驚覺，自己竟被列為罷免鄭文婷的連署人，儘管他們從未簽署過任何文件。鄭文婷痛批，這些不是單純的誤會，而是明顯的「冒名連署」，本質就是「偽造文書」，甚至還有已故者的名字也出現在連署名單上，「這根本是公然挑戰法律底線。」

▲基隆罷免案爆死亡連署，百歲嬤遭冒名傳喚。

最引發關注的是一位年過百歲、住在成功一路的林姓阿嬤，家屬氣憤指出，阿嬤平時行動不便，根本無法參與任何罷免活動，卻被傳喚至調查局。後來在家屬強烈反映後，調查官才改至其家中進行訪談。鄭文婷質疑，「連這樣的案例都能出現在連署名單上，這份名冊的真實性到底還有多少可信度？」

基隆地檢署已針對本案展開全面調查，目前已羈押前民政處長張淵翔、國民黨部前主委吳國勝等5名涉案人士，另有11人交保。檢方指出，案情不僅涉及偽造文書，還疑有非法查詢戶政資料等行為，調查仍在進行中。

鄭文婷強調，民主機制不應成為濫用工具，「拒絕冒名連署，是對選民基本尊重。」呼籲社會各界關注此案，勿讓民主制度因少數人的不法操作而蒙塵。國民黨基隆市黨部則對案情不作回應，僅表示尊重司法調查。