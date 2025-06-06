女大生閨蜜淪豬仔沒給錢「下周很難過」　詐團裝可憐下令追吞錢仔

▲李姓女大生跟林姓女大生為好友，一起被騙去柬埔寨。（圖／家屬提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名18歲李姓女大生與林姓女大生家境清苦，2人疑似被高薪打工吸引，被送到柬埔寨當豬仔。李阿公到處借錢籌了13.6萬，結果詐團園區成員稱錢被中間人吞了，反過來裝被害人，要家屬報警，並提供中間人男女照片、個資，表示已發出「通緝令」要找人，但也可能只是詐團為持續騙錢的謊言。

就讀弘光科大夜間部的李姓女大生，與閨蜜林女一起被騙去柬埔寨，李女阿公跟鄰居親友到處借，每人3千5千或是幾萬，籌了13.6萬要連同學林女一起贖回，結果疑似又遭中間人吞掉。阿公淚曝，「真的已經沒有錢了，希望政府能幫幫忙，把2個孩子救回來」。

▲▼李家阿公已經贖金，卻被稱遭中間人吞掉，詐團還回傳「中間人」樣貌，要家屬幫忙追人。（圖／家屬提供）



美仁里長陳建良說，李姓阿公到處跟鄰居親友借錢，每個人3千、5千或是幾萬，加上擔心林女，決定把兩個人的贖金都扛下，結果總共13萬6千元又被詐團稱「被人吃掉」，現在還持續來要錢，還不斷說「沒給錢，2個女生會過得很痛苦」來威脅。

陳建良說，現在主要都靠一名阿姨親友跟對方接洽，對方自稱老闆是大陸人，自己則是豐原人，竟然稱贖金被中間虛擬貨幣商給吃掉，反過來稱自己也是被害人，已經發出江湖通緝令，要追吃掉贖金的2人，並把兩人身分證資料給家屬，要家屬自己報案，如此荒謬話語，讓人難以接受。

▲▼孩子曾跟親友阿姨視訊過，證實人真的在柬埔寨。（圖／家屬提供）



陳建良表示，為求慎重查證，發現親友阿姨曾經跟女學生視訊過，證實兩名孩子真的在柬埔寨，並非孩子惡意搞怪或是詐團技倆，非常擔心，也擔心李家阿公情況。

清水警分局證實，兩名學生3月出境到香港再轉往柬埔寨，目前尚未入境，警方已依規受理並且通報外交部處置，持續釐清案情中。