基隆市運會3千選手齊聚 　謝國樑籲享受運動樂趣

▲2025基隆市運會熱鬧開幕！56單位3千選手齊聚，謝國樑籲享受運動樂趣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市政府長期推動全民體育政策，積極營造健康、活力的城市氛圍。2025年基隆市運動會於今（7日）在仁愛國小盛大舉行，由基隆市長謝國樑親自主持開幕典禮。來自全市56個單位及市府團隊依序進場，現場洋溢著熱情與活力，吸引逾3,000名選手與教練共襄盛舉，展現挑戰自我、團結合作的運動家精神。

謝國樑表示，感謝各承辦及協辦單位的共同努力，讓運動會順利舉行。他強調，市運會不僅促進市政團隊間的交流與情誼，也帶動全民運動風氣，是一年一度的健康盛事。他也特別提醒參賽選手注意身體狀況、適時補充水分，預防中暑，以最佳狀態投入比賽，享受運動的樂趣。

教育處長徐嬿立表示，市運會是市府同仁之間難得的聯誼交流機會，透過各項趣味競賽及球類運動，鼓勵同仁在忙碌的工作之餘放鬆身心，也歡迎市民攜家帶眷一同參與，感受基隆市富有教育意涵的體育活動。

本屆市運會賽事多元豐富，設有趣味競賽、球類運動競賽及身心障礙競賽等項目，無論是專業運動選手，抑或熱愛運動的市民朋友，皆能一展身手、展現團隊精神。今年活動由仁愛區體育會承辦，競賽內容包含「步步為營」、「造橋鋪路」、「疊杯接力」與「薪水相傳」等趣味項目；另有槌球、桌球、慢速壘球、籃球、保齡球、地板滾球等正式競賽項目；身心障礙朋友亦可參與專屬球類比賽，共享運動樂趣。

此外，活動現場也安排多項舞藝觀摩表演，內容包括瑜珈、柔力球、土風舞、活力健康舞、運動舞蹈、太極拳與元極舞等，展現基隆市多元且充滿朝氣的體育風貌，讓民眾在歡樂氣氛中體驗運動的魅力。