批中央違法亂紀！片面刪除補助款　徐榛蔚：不惜舉債補助弱勢

▲花蓮縣長徐榛蔚於縣議會答詢時表示，不惜舉債穩定地方弱勢社會福利補助及基層人員薪資。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚11日於縣議會定期大會答詢時嚴正指出，中央違法統刪地方政府一般性補助款，痛批「明知用於社福、要刪就刪、違法亂紀」，更形容中央是「裝睡的人叫不醒」，並重申花蓮縣政府將不惜舉債，穩定地方弱勢社會福利補助、基層人員薪資及教育福利措施與基礎建設，捍衛花蓮鄉親基本權益。

針對花蓮縣議員林玉芬質詢關心中央刪減一般性補助款恐影響弱勢社會福利發放。徐榛蔚答詢說明，去年預算編列期間中央財政主計機關已明確告知花蓮縣政府114年度一般性補助預算金額，縣府依此基礎編列114年度總預算，並經縣議會審議通過，依法執行。然而中央卻於本年度片面刪減原定補助金額，嚴重影響社福、教育與基礎建設等必要法定義務支出，是縣府運作的基本命脈。

徐榛蔚指出，中央政府近十年稅收（103年至113年）成長超過100%、總預算成長84%，花蓮卻僅增加43%。對比綠營執政縣市，屏東補助增幅高達128%；審計部112年報告揭露高雄前鎮漁港原需經費3,000萬元，最終卻獲得81億元補助。此等差別待遇，讓人不禁要問：花蓮情何以堪？

「善良是本質，政治是一時」，徐榛蔚強調，尊重政治立場，但執政者心中應以人民為本，不該只圖黨派利益。再批執政黨部會首長的人事任用被公眾質疑用人唯親，沒有專業背景，例如近日爭議不斷高鐵董事長史哲人事任命、以及過去交通部、國防部、駐芬蘭大使等。

徐榛蔚表示，在議會支持下花蓮縣於105年修訂《礦石稅特別條例》是地方財政自主的關鍵，使花蓮累計償還債務達60億元。她重申，為保障社福不中斷、公務人員薪資如期發放，縣府不惜舉債調度，以為維持民生穩定。

徐榛蔚最後再批，「違法刪減的補助，才是真正的不公不義」，呼籲中央回歸法治、尊重地方自治，「只有黨的利益、派系利益，作為執政方向非全民之福」，民眾自有明辨是非的能力，縣府也持續以行動捍衛鄉親權益與公平正義。