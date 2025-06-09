　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新建托兒設施最高補助500萬　南投縣舉辦職場友善育兒環境說明會

▲南投縣推動優質職場哺育環境。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

▲南投縣推動優質職場哺育環境。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助事業單位強化職場友善育兒環境，南投縣政府日前持續舉辦事業單位設置哺（集）乳室與托兒服務說明會，也宣導目前政府補助三大方向，包括托兒設施建置新設最高500萬元、托兒措施補助每年最高60萬等。

第二場次「114年度辦理事業單位設置哺（集）乳室與托兒服務說明會」6日於南投縣福瑞堂（稅務出張所）舉辦，邀請專家與托育顧問，針對設施標準與補助制度進行深入解析，也繼第一場次後再度吸引來自企業界的代表熱烈響應參與。

托育顧問魏上芳首先分享「職場托育新模式」，以實例剖析企業如何設置合作托嬰中心，或提供子女托育津貼等彈性作法，鼓勵與會單位積極導入實用策略，提升整體工作場域的家庭支持功能；專家江俊霖則針對「哺（集）乳室與托兒設施補助說明」進行詳細介紹，協助與會者了解如何依據法規設置設備、爭取補助資源，他也提醒哺乳友善職場不僅是法定義務，更是企業關懷員工、提升留才的重要作為。

▲推動職場友善育兒環境 縣府辦理設置哺（集）乳室與托兒服務說明會。（圖／南投縣政府提供）

南投縣社會及勞動局指出，目前政府補助三大方向如下：哺（集）乳室建置最高補助2萬元，用於桌子、靠背椅、冰箱、冷氣、消毒鍋等設施；托兒設施建置新設最高500萬元，既有設施每年最高補助50萬元，涵蓋教保設備、安全設施等；托兒措施補助每年最高60萬元，適用於雇主提供托育津貼或居家式托育設施改善。

申請期間為每年兩次，分別為1月1日至2月28日、5月1日至6月15日，凡設置上述設施之事業單位，不限人數與規模，皆可透過南投縣政府轉報勞動部提出申請。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以為劉品言、連晨翔「年紀差很多」　網搖頭曝關鍵：才36歲啦
快訊／礁溪情侶「1死1昏迷」！22歲女明顯死亡
快訊／監獄性侵、暴力狂出包！　矯正署急發3箭
快訊／饅頭媽陷情感風波　男方台中精品店遭惡意衝撞
快訊／大逆轉！雲林學霸弟確定選台大　學校改口
酒店妹海邊遭砸殺！26歲嫌大翻供喊「花我很多錢」
2人下車僅1人回來！酒店妹慘死　運將曝：隱約察覺出事了
台中女高中生失聯5天！曾向學姊要學生證　家屬憂遭詐騙
知名乳清蛋白出包！　遭罰4萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市「2025反詐視界」全國影片徵件開跑　總獎金64萬元

台大醫療130週年行動！雲林分院義診　逾600位鄉親熱情響應

迎戰暑假！金門親子嘉年華活動歡樂再升級　15項系列活動玩不停

新建托兒設施最高補助500萬　南投縣舉辦職場友善育兒環境說明會

扎根實踐零距離！藝在雲林心有共鳴　全方位推動表演藝術

孕婦破水遇塞車驚魂！　台南和緯警火速開道5分鐘送醫保平安

崑大高鑀娳勇奪雙獎！　跨域接軌產學、實力橫掃評比冠軍

南消二大烏山頭水訓登場　無人機、CPR實戰強化救援力

水域救生、空域應變求生　日月潭校園戶外安全宣導訓練

「雲林拔釘」設罷免總部　丁學忠宣布月底成立反罷免陣營

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

竹市「2025反詐視界」全國影片徵件開跑　總獎金64萬元

台大醫療130週年行動！雲林分院義診　逾600位鄉親熱情響應

迎戰暑假！金門親子嘉年華活動歡樂再升級　15項系列活動玩不停

新建托兒設施最高補助500萬　南投縣舉辦職場友善育兒環境說明會

扎根實踐零距離！藝在雲林心有共鳴　全方位推動表演藝術

孕婦破水遇塞車驚魂！　台南和緯警火速開道5分鐘送醫保平安

崑大高鑀娳勇奪雙獎！　跨域接軌產學、實力橫掃評比冠軍

南消二大烏山頭水訓登場　無人機、CPR實戰強化救援力

水域救生、空域應變求生　日月潭校園戶外安全宣導訓練

「雲林拔釘」設罷免總部　丁學忠宣布月底成立反罷免陣營

涉性招待關說陳宗彥一審無罪　南檢提三大理由上訴

讚「陶朱隱園」台灣建築的榮光　專家嘆：可惜定位策略出問題

竹市「2025反詐視界」全國影片徵件開跑　總獎金64萬元

台大醫療130週年行動！雲林分院義診　逾600位鄉親熱情響應

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

台驊5月營收月增10.89%、年減12.18%　海空運營收雙位數月成長

51區真相？UFO謠言竟是「五角大廈」帶頭散播　真實目的曝光

阡日咖啡老闆爆偷拍！前女合夥人也受害　被抓包辯：我拍自己如廁

川普關稅嚇出超狂拉貨潮　5月出口衝517億美元刷歷年新高

姊姊懷孕「躲棉被大哭」：大家都只在意寶寶！　HOOK第一反應超感人

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

地方熱門新聞

近3成錄取第一志願台南長榮中學國中會考亮眼成績！

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

港姊參加畢業典禮走散　暖警定位尋獲

黃偉哲北海道雙會議長　推銷台南觀光物產、深化台日友誼

「雲林拔釘」設罷免總部　丁學忠反制

基隆x宮古島互贈特色禮　謝國樑：延續台日帆船情

台琉國際帆船賽揚帆基隆嶼　邱佩琳：展現海洋城市魅力

孕婦破水遇塞車驚魂！台南和緯警開道5分鐘送醫保平安

南消二大烏山頭水訓登場無人機、CPR實戰強化救援力

全國首座新北原民社宅　侯友宜：實現居住正義

老婦推輔助椅外出未歸　警調監視器尋獲

新北職訓女水電班結訓　學員力拚考照展專業

山海交織的百年工藝之旅　瑞芳南雅社區推3大深度遊程

新北推動海洋保育　學童變身救援小尖兵

更多熱門

相關新聞

花蓮2鄉鎮改良種芒果獲現金補助　每公頃10萬

花蓮2鄉鎮改良種芒果獲現金補助　每公頃10萬

受今年3月中旬低溫影響，花蓮壽豐鄉、鳳林鎮改良種芒果產區，有開花不著果、果實畸形或空包彈等遲發性災情，花蓮縣政府為協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益，經縣府向農業部爭取，農業部已於6月3日公告壽豐鄉、鳳林鎮為辦理改良種芒果114年3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區。

職場大忌讓上司翻白眼的5種稱呼

職場大忌讓上司翻白眼的5種稱呼

TikTok、YouTube數位指南助攻新鮮人

TikTok、YouTube數位指南助攻新鮮人

職場巴結王星座Top 3

職場巴結王星座Top 3

00後整頓職場？她嘆：有些行為只是沒禮貌

00後整頓職場？她嘆：有些行為只是沒禮貌

關鍵字：

職場友善育兒哺（集）乳室托育設施事業單位補助

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉品言認愛連晨翔！　驚喜宣布「懷孕超過三個月」

Dora約會千億富商照曝光！

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

路徑大變！　颱風可能生成

快訊／連晨翔劉品言結婚懷孕！甜曝「愛上她原因」

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

餐飲女大生淪豬仔「被點5關鍵」超詭異　網洗版

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

花蓮海邊殘殺酒店妹拖入海！　 殺人過程監視器全放送

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

颱風可能生成　最新預測路徑曝

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面