新建托兒設施最高補助500萬　南投縣舉辦職場友善育兒環境說明會

▲南投縣推動優質職場哺育環境。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助事業單位強化職場友善育兒環境，南投縣政府日前持續舉辦事業單位設置哺（集）乳室與托兒服務說明會，也宣導目前政府補助三大方向，包括托兒設施建置新設最高500萬元、托兒措施補助每年最高60萬等。

第二場次「114年度辦理事業單位設置哺（集）乳室與托兒服務說明會」6日於南投縣福瑞堂（稅務出張所）舉辦，邀請專家與托育顧問，針對設施標準與補助制度進行深入解析，也繼第一場次後再度吸引來自企業界的代表熱烈響應參與。

托育顧問魏上芳首先分享「職場托育新模式」，以實例剖析企業如何設置合作托嬰中心，或提供子女托育津貼等彈性作法，鼓勵與會單位積極導入實用策略，提升整體工作場域的家庭支持功能；專家江俊霖則針對「哺（集）乳室與托兒設施補助說明」進行詳細介紹，協助與會者了解如何依據法規設置設備、爭取補助資源，他也提醒哺乳友善職場不僅是法定義務，更是企業關懷員工、提升留才的重要作為。

南投縣社會及勞動局指出，目前政府補助三大方向如下：哺（集）乳室建置最高補助2萬元，用於桌子、靠背椅、冰箱、冷氣、消毒鍋等設施；托兒設施建置新設最高500萬元，既有設施每年最高補助50萬元，涵蓋教保設備、安全設施等；托兒措施補助每年最高60萬元，適用於雇主提供托育津貼或居家式托育設施改善。

申請期間為每年兩次，分別為1月1日至2月28日、5月1日至6月15日，凡設置上述設施之事業單位，不限人數與規模，皆可透過南投縣政府轉報勞動部提出申請。