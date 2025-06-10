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台南擴建長照服務　黃偉哲調升低收養護補助緩解弱勢家庭壓力

▲台南市長黃偉哲宣佈調升低收及中低收失能長者養護費補助，提升弱勢照護品質。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲宣佈調升低收及中低收失能長者養護費補助，提升弱勢照護品質。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市的長照版圖持續擴展，隨著老年人口逐年攀升，市府持續鞏固「在地安老」的理想，積極向中央爭取經費，預計在六甲區設立綜合長照機構，提供多元日間與住宿式服務，並設置27張公費安置床，預計於2027年完工，打造讓長輩找得到、用得到的友善照護環境。

市長黃偉哲強調，面對物價通膨，生活壓力攀升，市府將有限資源優先照顧弱勢。2025年起，低收入戶端午慰問金由300元調升至1000元，2026年更將低收及中低收入失能長者的養護費用補助大幅調高——安養型機構從1萬元增至1萬2千元，養護型機構從2萬2千元提升至2萬4千元，緩解弱勢家庭經濟負擔，並協助機構減少營運壓力。

黃偉哲市長也指出，台南低收及中低收入長者機構公費補助涵蓋安養、養護與護理三型，2024年共補助1123人，經費超過3億4千萬，護理機構補助每月2萬5400元，在六都中僅次於台北市。此外，低收入失能長者還可申請紙尿褲、管路費、就醫交通及氧氣機等補助，最高每月9500元，保障他們生活與醫療需求。

社會局長郭乃文表示，台南老年人口近20%，已建置219家住宿式機構、超過1萬5千床照護床位，未來兩年將再新增8家機構及約1251床位，另有4家部立醫院將增設800床，提升地區長照服務能量。配閤中央政策，台南也持續改善照護環境，致力為長輩打造優質、安心的生活空間。

面對高齡社會挑戰，市府將繼續整閤中央與民間資源，完善從家庭、居家到社區與住宿的全方位長照服務，讓台南老有所終，家屬放心，實現健康樂活的未來城市願景。

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