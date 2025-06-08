行政院酸蔣萬安無法治觀念　北市府：違法刪補助還有臉洗地？

▲卓榮泰的「輪迴說」遭蔣萬安批分贓。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院日前以114年度中央政府總預算遭在野黨刪除為由，刪減地方政府一般補助款，國民黨台北市長蔣萬安痛批，此舉猶如經營黑道堂口、分贓，行政院發言人李慧芝今（8日）表示，政院始終依照立法院三讀決議進行預算調整，並且持續爭取《憲法》救濟的空間，所謂「分贓」或是「人治」等說法，是沒有法治觀念的政治語言。北市副發言人魏汶萱晚間反擊，連財劃法第30條都不敢面對，違法刪補助的人，怎有臉面拿法治觀念四字來洗地？

魏汶萱說，請行政院長卓榮泰及發言人李慧芝不要閃躲、正面回答，財劃法第30條寫什麼？卓院長在主計長給的三選一選項當中選擇砍掉地方補助款、砍掉弱勢的救命錢的依據是什麼？要支持中央的總預算方案、特定縣市才能拿到補助款，請問這是哪一本書教你這叫做「法治精神」？

行政院刪減地方一般性補助款，地方中央持續互槓，對行政院長卓榮泰稱「這不是報復心態，而是輪迴」，市長蔣萬安今早也反嗆行政院把治理國家搞得像經營黑道堂口，「最該被輪迴的就是行政院。」

對於李慧芝稱藍批分贓說法是沒有法治觀念的政治語言，魏汶萱則反問，連財劃法第30條都不敢面對，違法刪補助的人，又怎有臉面拿法治觀念四個字來洗地？是否不知道法治觀念四個字怎麼寫？