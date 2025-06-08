　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院酸蔣萬安無法治觀念　北市府：違法刪補助還有臉洗地？

▲▼台北市長蔣萬安市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲卓榮泰的「輪迴說」遭蔣萬安批分贓。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院日前以114年度中央政府總預算遭在野黨刪除為由，刪減地方政府一般補助款，國民黨台北市長蔣萬安痛批，此舉猶如經營黑道堂口、分贓，行政院發言人李慧芝今（8日）表示，政院始終依照立法院三讀決議進行預算調整，並且持續爭取《憲法》救濟的空間，所謂「分贓」或是「人治」等說法，是沒有法治觀念的政治語言。北市副發言人魏汶萱晚間反擊，連財劃法第30條都不敢面對，違法刪補助的人，怎有臉面拿法治觀念四字來洗地？

魏汶萱說，請行政院長卓榮泰及發言人李慧芝不要閃躲、正面回答，財劃法第30條寫什麼？卓院長在主計長給的三選一選項當中選擇砍掉地方補助款、砍掉弱勢的救命錢的依據是什麼？要支持中央的總預算方案、特定縣市才能拿到補助款，請問這是哪一本書教你這叫做「法治精神」？

行政院刪減地方一般性補助款，地方中央持續互槓，對行政院長卓榮泰稱「這不是報復心態，而是輪迴」，市長蔣萬安今早也反嗆行政院把治理國家搞得像經營黑道堂口，「最該被輪迴的就是行政院。」

對於李慧芝稱藍批分贓說法是沒有法治觀念的政治語言，魏汶萱則反問，連財劃法第30條都不敢面對，違法刪補助的人，又怎有臉面拿法治觀念四個字來洗地？是否不知道法治觀念四個字怎麼寫？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 3 8886 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
租約結束後淡水男「強佔停車格」！房東忍1年3月怒報警　結果曝
井柏然被爆秘婚劉雯！　路人目擊「手戴婚戒逛街」
快訊／花蓮縣2地區　一級淹水警戒
快訊／4縣市豪大雨夜襲「國家警報」響了！
網傳「7月5日日本大地震？」　旅日達人5點闢謠
吳姍儒同場曾國城「互動曝光」！　天菜老公現蹤掀暴動
快訊／海神挺進TPBL總冠軍賽！　賽後險些變大場面

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院酸蔣萬安無法治觀念　北市府：違法刪補助還有臉洗地？

陳佩琪：柯文哲會顧好自己　總有一天打倒綠共邪惡政權拯救台灣

行政院：中央地方目前困境　是立院不理性刪預算所造成

護北市5藍委！藍議會黨團11日開反罷戰略會　擬推大造勢催投票率

罷綠委又槓龜！　罷免張宏陸連署未達門檻宣布「不送件」

民進黨正式動員參戰大罷免！黨公職如何助拳？　他列5大工作

台美日退役9上將、8中將進行兵推　模擬中共2030年武力犯台

賴清德海安12號演習喊話朝野立委　讓海巡有最先進裝備＆科技

「預算不是民進黨黨產」　吳宗憲嗆卓榮泰無恥：拿納稅錢當籌碼

社群突冒大量「台灣加入聯合國」高觀看影片　背後操作力分析曝

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

女大生閨蜜檔被騙當豬仔！　囚85天獲救「阿公對不起我錯了」

【辣椒也不放過？】彰化短褲姐邊偷竊邊「抓臀」！　囂張行徑全錄下

【家長鬧場急喊卡】逢甲機電系畢典取消！　校方致歉：6月下旬補辦

行政院酸蔣萬安無法治觀念　北市府：違法刪補助還有臉洗地？

陳佩琪：柯文哲會顧好自己　總有一天打倒綠共邪惡政權拯救台灣

行政院：中央地方目前困境　是立院不理性刪預算所造成

護北市5藍委！藍議會黨團11日開反罷戰略會　擬推大造勢催投票率

罷綠委又槓龜！　罷免張宏陸連署未達門檻宣布「不送件」

民進黨正式動員參戰大罷免！黨公職如何助拳？　他列5大工作

台美日退役9上將、8中將進行兵推　模擬中共2030年武力犯台

賴清德海安12號演習喊話朝野立委　讓海巡有最先進裝備＆科技

「預算不是民進黨黨產」　吳宗憲嗆卓榮泰無恥：拿納稅錢當籌碼

社群突冒大量「台灣加入聯合國」高觀看影片　背後操作力分析曝

羅戈12K登三振王！悍將遭兄弟橫掃締首見紀錄　3戰失31分近5年最慘

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

井柏然被爆秘婚劉雯！　緋聞傳6年路人目擊「手戴婚戒逛街」

租約結束後淡水男「強佔停車格」！房東忍1年3月怒報警　結果曝光

行政院酸蔣萬安無法治觀念　北市府：違法刪補助還有臉洗地？

快訊／大雨狂炸！　花蓮縣2地區一級淹水警戒

快訊／4縣市豪大雨夜襲「國家警報」響了　一級淹水警戒

陳傑憲8局逆轉長打　統一6比4橫掃味全勇奪4連勝

林俊傑大巨蛋開唱提多個「中國地名」惹議！粉絲急滅火：他新加坡人

快訊／花蓮山區暴雨「溪水暴漲」　7大學生戲水受困

女大生囚85天獲救　喊「阿公對不起我錯了」

政治熱門新聞

黃國昌怒轟卓榮泰：把人民當笨蛋　應向全民道歉知所進退

衝徐巧芯說明會！雙方舌戰1小時　吳靜怡喊：從沒覺得徐不適任啦

中國賺沈爸錢　她笑綠無腦護航

民進黨結束防守轉進攻！　力拚罷10席藍委

基隆罷免案爆死亡連署！百歲嬤遭傳喚

沈伯洋父賺紅錢？吳崢：是中國廠商賺走了錢

罷免吳思瑤送件被拒！　戴錫欽：國民黨要為連署疏失道歉

陳佩琪：柯文哲會顧好自己　總有一天打倒綠共邪惡政權拯救台灣

罷綠又槓龜！　罷免張宏陸連署未達門檻

轟蔣萬安「蔣不聽」　苗博雅：廢公館公車地下道「違背常識」

快訊／罷免吳沛憶送件未成功！　李孝亮抱志工痛哭：就差那麽一點點

快訊／張克晉仍未現身！　罷免吳思瑤團隊鞠躬致歉宣布失敗

台美日退役9上將、8中將進行兵推　模擬中共2030年犯台

社群突冒大量「台灣加入聯合國」高觀看影片　背後操作力分析曝

更多熱門

相關新聞

行政院：中央地方目前困境　是立院不理性刪預算所造成

行政院：中央地方目前困境　是立院不理性刪預算所造成

立法院刪凍中央政府總預算，行政院則統刪地方政府一般性補助款來因應，行政院長卓榮泰昨天（7）指出，對地方該有建設，中央會努力做到，對審查預算表決時支持中央政府的立委，將優先協助其所屬地方政府解決經費問題。此番談話引起在野黨的不滿，行政院發言人李慧芝今（8）表示，目前中央與地方的困境是立法院不理性大幅刪除預算所造成，在野黨立委及部分地方政府應該正視問題，並理性討論合法合憲救濟方式，無意義的政治語言無濟於事。

護北市5藍委　藍黨團周三召開反罷免戰略會

護北市5藍委　藍黨團周三召開反罷免戰略會

罷綠又槓龜！　罷免張宏陸連署未達門檻

罷綠又槓龜！　罷免張宏陸連署未達門檻

預算不是民進黨黨產　吳宗憲嗆卓榮泰無恥

預算不是民進黨黨產　吳宗憲嗆卓榮泰無恥

轟卓揆刪補助　蔣萬安：行政院最該被輪迴

轟卓揆刪補助　蔣萬安：行政院最該被輪迴

關鍵字：

國民黨行政院蔣萬安李慧芝補助款

讀者迴響

熱門新聞

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

逢甲畢典家長鬧場被罵翻　真相曝網挺：超勇敢

即／台南76歲女駕駛爆衝撞29車　1男重傷送醫不治

不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！

獨／女大生閨蜜檔淪豬仔！遭囚85天獲救

受騙女大生回家了！阿公守巷口「祖孫擁抱」

全球粉絲破億　網紅「面癱哥」被捕

台中女大生還原淪豬仔經過　一上車就驚覺：完蛋了

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

二寶媽嗆尪廢物！約同事摩鐵泡澡：一直高潮

成龍新片砸13億慘仆街！

午後變天！　「下最大」地區曝

台南76歲婦「高速闖全時相路口」　撞29車1人命危

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」

發燒狂咳不是新冠！　醫快篩曝元凶：還記得它嗎

更多

最夯影音

更多

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面