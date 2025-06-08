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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「預算不是民進黨黨產」　吳宗憲嗆卓榮泰無恥：拿納稅錢當籌碼

▲▼吳宗憲 國民黨 不分區立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院刪減地方縣市一般補助款爭議延燒，院長卓榮泰昨天表示，砍補助款不是報復，而是「輪迴」，並將優先補助支持中央總預算的立委所屬縣市政府。國民黨立委吳宗憲今（8日）抨擊，預算不是民進黨的黨產，不是民進黨想怎麼分就怎麼分，卓榮泰只是說出民進黨的真實面—民主，就是以民進黨為主，若膽敢反對就是罷免，這不是獨裁那什麼叫獨裁？

吳宗憲質疑，「還以為違法苛扣一般性補助款是最低下限，沒想到恬不知恥的連各縣市人民辛苦的納稅錢，都可以拿來做支持籌碼，這是民主國家行為嗎？」他指出，在野黨監督政府是天職，難道以後都只能支持而不能反對，若膽敢反對就是罷免，這不是獨裁那什麼叫獨裁？卓榮泰院長只是說出民進黨的真實面—民主，就是以民進黨為主。

吳宗憲表示，如果民進黨中央政府可以用支持與否來決定預算是否幫忙，那各縣市民眾是否可以因為不是自己支持的政黨而選擇不要繳稅給中央？或選擇把稅金繳給地方？至少我們的錢是用在我們自己想用地方，而不是讓民進黨隨意分配。

吳宗憲強調，施政不分藍綠，人民利益優先，這兩句話民進黨常說，又有哪句做到？從不檢討自己的蠻橫無理，只怪罪在野的強力監督，連預算都能拿來威脅，今日在野會被罷免，純粹就是不願屈膝卑躬，民意終究會反撲，伐罪弔民遲早讓民進黨下台，套一句卓院長的話：「這不是報復心態，而是一個輪迴」。

國民黨立委廖偉翔也批，行政院長應該是全民院長，而不是民進黨的院長，用預算來區分敵我，這是對民主最大的傷害，國家的錢是人民的血汗錢，不是行政院長的私房錢，更何況一般性補助款是依法有據，行政院擅自苛扣攸關人民基本權益的社福與教育經費，這就已是違法亂紀。

廖偉翔認為，拿孩子的教育和長輩的福祉來當政治工具，人民絕對無法接受，拿人民福祉來當籌碼，這不是輪迴，而是懲罰無辜百姓，犧牲弱勢權益的惡性循環，所調的輪迴是假，恐嚇在野黨，懲罰最幫助的人民才是真。
 

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