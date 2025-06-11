不只洛杉磯！　德州州長也宣布「部署國民兵」確保和平秩序

▲艾波特宣布，將在德州各地派駐國民兵。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯近日因聯邦政府強力掃蕩非法移民、總統川普派兵進駐，引發連日暴亂與衝突。隨著聲援洛杉磯示威者的抗議活動在全美遍地開花，德州州長艾波特（Greg Abbott）也宣布部署該州國民警衛隊。

《衛報》等外媒最新消息，艾波特宣布，將在全州各地部署德州國民警衛隊（Texas National Guard），以「確保和平與秩序」，並警告國民兵將「使用一切工具與策略，幫助執法部門維持秩序」。他10日晚間在X發文，「和平示威是合法的，但傷害他人或財產是違法的，而且將被逮捕。」

艾波特的發言人馬哈勒里斯（Andrew Mahaleris）10日晚間表示，士兵「正在計畫舉行大規模示威的地區待命，以備不時之需」，「和平示威是我們國家的一部分，但德州不會容忍我們在洛杉磯看到的無法無天行為。任何參與暴力或破壞財產的人，都將在法律最大範圍內被迅速究責。」

▲川普派遣加州國民警衛隊（National Guard）部署洛杉磯，加劇緊張局勢。（圖／路透）



聖安東尼奧（San Antonio）警方證實，由於本周預期發生抗議活動，德州國民警衛隊已被派往該市，但他們尚未掌握部署細節。

市長尼倫伯格（Ron Nirenberg）則表示，部署的消息強調了和平示威的必要性，儘管人們因為川普政府的移民政策感到恐懼或沮喪是合理的，但永遠不該參與破壞行為。他與警察局局長馬克馬努斯（William McManus）等人預計11日上午召開記者會，「分享該市支持和平示威，同時確保公眾安全的計畫」。

KENS 5報導，川普政府設定了一個新目標，每天要在全美逮捕3000位移民。移民及海關執法局（ICE）先前也向該報表示，「過去2年非法進入美國的多數外國人，都將被迅速遣返。」