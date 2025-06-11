宵禁正式生效！洛杉磯開始「大規模逮人」　大批警力街頭執法

▲洛杉磯部分地區宵禁措施生效後，執法人員守在現場。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯市長10日宣布進入地方緊急狀態並在市中心部分地區實施宵禁，在宵禁措施正式生效後不久，已有大約10至20人在宵禁區內被逮捕，其中一人遭壓制在地，雙手被綁在身後。洛杉磯警方證實正展開大規模逮捕行動，依據當地最新畫面，大批警力守在街道上，騎警也出動。

The Downtown Los Angeles curfew from 8:00pm to 6:00am is now officially in effect. pic.twitter.com/KphEWcN1EK — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) June 11, 2025

CNN、德國之聲等報導，洛杉磯實施宵禁措施的區域是在110號、10號和5號高速公路之間的三角地帶，包括小東京（Little Tokyo）、時尚區（Fashion District）、唐人街（Chinatown）以及遊民巷（Skid Row）等。

另據飛行追蹤數據，加州公路警察一架直升機正在小東京上空約1000英尺（約305公尺）的地方飛行。CNN記者尼克瓦特（Nick Watt）指出，大多數示威者已離開宵禁區域。

An LAPD helicopter flies over a group of protesters leaving the Los Angeles downtown area that is currently placed under a curfew. pic.twitter.com/pUDMX8kGoF — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) June 11, 2025

洛杉磯市中心聯邦大樓也劃入宵禁區，德國之聲記者班傑明阿爾瓦雷斯（Benjamin Alvarez）記錄到警方部署不斷增加的狀況。他也發布影片，可見大批群眾離開市中心，上空則有警用直升機盤旋。

洛杉磯警方10日晚間指出，由於數個抗議團體持續在宵禁區域聚集，正在應對這幾群人，並展開大規模逮捕行動，已有數十人被逮捕。