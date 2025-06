宵禁正式生效！洛杉磯開始「大規模逮人」　大批警力街頭執法

▲洛杉磯部分地區宵禁措施生效後,執法人員守在現場。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國洛杉磯市長10日宣布進入地方緊急狀態並在市中心部分地區實施宵禁,在宵禁措施正式生效後不久,已有大約10至20人在宵禁區內被逮捕,其中一人遭壓制在地,雙手被綁在身後。洛杉磯警方證實正展開大規模逮捕行動,依據當地最新畫面,大批警力守在街道上,騎警也出動。

CNN、德國之聲等報導,洛杉磯實施宵禁措施的區域是在110號、10號和5號高速公路之間的三角地帶,包括小東京(Little Tokyo)、時尚區(Fashion District)、唐人街(Chinatown)以及遊民巷(Skid Row)等。

另據飛行追蹤數據,加州公路警察一架直升機正在小東京上空約1000英尺(約305公尺)的地方飛行。CNN記者尼克瓦特(Nick Watt)指出,大多數示威者已離開宵禁區域。

An LAPD helicopter flies over a group of protesters leaving the Los Angeles downtown area that is currently placed under a curfew. pic.twitter.com/pUDMX8kGoF

洛杉磯市中心聯邦大樓也劃入宵禁區,德國之聲記者班傑明阿爾瓦雷斯(Benjamin Alvarez)記錄到警方部署不斷增加的狀況。他也發布影片,可見大批群眾離開市中心,上空則有警用直升機盤旋。

洛杉磯警方10日晚間指出,由於數個抗議團體持續在宵禁區域聚集,正在應對這幾群人,並展開大規模逮捕行動,已有數十人被逮捕。

Los Ángeles - LAPD prisoner transport bus has just arrived as protestors have begun getting arrested, and will be taken in for processing.



Earlier, LA Mayor Bass said the 8pm curfew would be enforced, police say that’s exactly what they intend to do. pic.twitter.com/VY2pGm4XeS