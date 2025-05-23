台鐵攜手鐵警啟動「護車專案」　產工：僅短期止血 　

▲台鐵車長遭旅客暴力攻擊。（圖／翻攝臉書「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(22日)接連三起旅客脫序事件，其中2起為列車長遭旅客暴力攻擊，台鐵與鐵路警察火速研商，提出2大改善方案，包括啟動「護車專案」、有安全疑慮依法強制旅客下車，未來也將評估配置密錄器和辣椒水。不過台鐵產業工會表示，護車專案無助根本，僅短期止血，應常態配置保全人力。

台鐵員工頻發生旅客暴力攻擊，台鐵產業工會今(23日)再次強烈譴責施暴旅客。針對台鐵提出的改善方案，產工表示，歷年來不論是台鐵、高鐵或捷運，暴力事件發生後主管機關皆以「提升見警率」、「啟動專案」應對，初期或有成效，但幾個月後新聞熱度減少，又重返日常，因此產工認為「護車專案」並無法制度化、常態化，不過是再次重演的短期止血，交通部與台鐵公司必須負起建立可行、完整、持續的安全制度責任。

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產工指出，交通部應立即與內政部、警政署協商，針對酒醉、滋事、攻擊行為等旅客，建立如何配合台鐵公司解除契約程序，包含強制帶離、隨行監控等執法流程，讓警察有權可執。

另外，台鐵人力長期吃緊，遭遇旅客衝突時僅由車長或站務人員面對。產工表示，已多次提倡應增聘保全配合班次及車站配置人力，台鐵應承諾以具體強化安全網，讓基層專心於服務旅客，免於暴力事件。

針對台鐵研擬站務人員及車長配發密錄器、和合理使用規範，產工認為，台鐵公司只承諾將購置密錄器配發予車長，並要求全程配戴、強制全程錄影，恐讓職安配備淪為監控員工，產工於5月14日協調會上已經提出，應保障同仁隱私，給予現場人員紀錄裁量權限，請台鐵研擬合理使用規範，並將發放範圍包含站務在內全體運務人員。

產工指出，運務人員是台鐵服務旅客的第一線，遭受旅客言語、毆打職場暴力已非首次，車長、站務等運務人員每日處理各類糾紛與突發事件，風險不言而喻，台鐵公司應將現行每小時40元運務危險津貼常態化並提高，反映其職務現實與風險承擔。