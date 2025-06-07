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首季出國旅客大增50萬人　赴香港人數「超車韓國」擠進第3

▲今（13日）是「0+7」入境免隔離實施的首日，桃園機場第一航廈搭機人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今年首季出國旅客達449萬2,552人次，較去年同期大增49.9萬人次。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署公布今年首季出入境旅客人數，出國旅客達449萬2,552人次，較去年同期大增49.9萬人次，來台旅客也略微增加為212萬8,812人次。從個別市場來看，赴日本旅客仍居冠，而赴韓國旅客人數則跌出前3名。另外，去年大陸開放福建居民至金門及馬祖旅遊，首季來台大陸旅客超越東南亞進到第5名。

根據觀光署資料，今年首季出國旅客達449萬2,552人次，相較於去年399萬3,196人次大增49萬9356人次；其中，赴日本旅客達161萬5,850人次，持續居冠，其他依序為赴大陸69萬5,769人次、香港39萬0,925人次、韓國38萬4,516人次、越南32萬8,956人次、泰國29萬4,235人次。而赴韓國旅客相較於去年，則是被香港超車跌出前3名。

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今年首季來台旅客為212萬8,812人次，較去年同期204萬9,917人次略微增加，其中，最多為日本旅客36萬4,811人次，其他依序為韓國31萬3,888人次、香港25萬2,782人次、美國17萬2,322人次、大陸15萬5,001人次、菲律賓14萬6,581人次。而大陸因開放福建居民赴金門及馬祖旅遊，陸客今年首季超越東南亞旅客進到第5名。

觀光署表示，目前來台旅客都比去年成長，考量關稅跟匯率影響，已分別延長擴大自由行及團客補助到9月跟11月，高鐵買一送一也持續進行，吸引國外旅客到台中以南旅遊，另在東南亞、東北亞依照客源需求，與航空公司及旅行社有相關合作，後續仍會持續觀察政策變化。

觀光署也說，日本市場受匯率影響，確實可能有持續影響效果。而大陸去年開放福建居民經小三通赴金門及馬祖旅遊，加上經第三地陸客來台，使今年陸客人數明顯增加。另外，歐美市場有賴於航線及航點增加，旅客人數回溫較為明顯。  

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，今年3月來台旅客人數為77.8萬人次，較2月增加7.8萬人次，但低於去年同期。各市場中，與去年相差最大為大陸旅客，增加59.9%，原因應為去年大陸開放福建居民經小三通到金門馬祖，每月人數介於1.3萬至1.8萬人次。

另外，黃正聰推估，4月來台旅客人數約78萬人次，與3月相近，但大幅高於去年同期，主因去年花蓮地震導致來台旅客陡降至61萬人次。

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