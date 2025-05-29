超愛日本「台灣排第3」　冠亞軍曝光！一票台人飛上癮：今年去5次

▲許多台人今年狂飛日本。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧指出，日本政府觀光局（JNTO）最新公布，4月訪日外國人390萬創下單月歷史新高，冠亞軍為中國、南韓，台灣則排行第3，原因是櫻花季盛開，加上台日航線增加、4天連假加持等。文章一出，引來一票網友笑回，「今年目前為止去第5次，6月第6次！」

林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，日本政府觀光局5月21日最新數據顯示，2025年4月訪日遊客人數達到390萬8900人，突破2025年1月的378萬人，再創單月歷史紀錄。而且今年到目前為止4個月都突破325萬人，累計訪日人數為1444.66萬人次，去年同期為1160萬人，等於增加24.5%。

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至於大家為何都愛去日本？日本政府觀光局認為，主因應該是櫻花季節，且今年復活節假期落在4月，而且中國、香港、澳洲、美國的旅客都有顯著增加。

最愛訪日的旅客排名也隨之曝光，第一名為中國76萬5100人（年增43.4%），第二名韓國72萬1600人（年增9.1%），第三名則是台灣53萬7600人（年增16.9%），第四名美國32萬7500人（年增43.1%），第五名香港26萬3600人（年增42.9%）。

報告中也指出，台灣受惠於高雄-關西航線增班、台北桃園-神戶、台北桃園-大分包機航班等航班座位數增加，以及郵輪停靠、4天連假影響，4月份赴日外國遊客數創下歷史新高。

身為旅遊達人的林氏璧也進一步分析，中國旅客已經完全回到日本，和疫情前的2019年差不多，每個月幾乎都破70萬。這4個月冠亞軍都是韓國和中國，各自拿了兩個月冠軍。

對此，林氏璧還說，台灣就是蠻穩定的老三，離第四名有一定差距，並好奇笑問，大家2025年貢獻了幾次去日本旅遊呢？

資訊曝光後，網友紛紛舉手狂呼，真的去日本上癮了，「日本的櫻花很棒啊，4月去剛好」、「我就是4月貢獻2趟的人，一趟一家四口、另一趟跟二個閨蜜去血拚，把錢花光為國爭光」、「今年目前為止去第5次，6月第6次」、「4月我貢獻了1次，剛好遇到復活節假期」、「4月我家貢獻2個人次，4月去日本很舒適，不冷不熱又有好多花可以看」、「第2次，現在在函館，明早去札幌」、「目前只貢獻1次，今年預計貢獻4次」。