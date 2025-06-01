台鐵旅客要求調高空調溫度不成「罵車長垃圾人渣」　鐵警介入處理

▲旅客今天上午搭乘台鐵161車次南下高雄，2度要求列車長調高溫度未果，竟怒罵列車長。（圖／網友liecheater487授權）

記者周湘芸／台北報導

台鐵旅客糾紛事件頻傳，一名旅客今天上午搭乘台鐵161車次南下高雄，疑似因穿著短袖又未攜帶外套，2度要求列車長調高溫度，列車長更為此在車廂內舉辦投票，眼看僅少數人同意調高溫度，該名旅客竟怒罵車長「垃圾」、「人渣」，最終由鐵路警察於新左營站上車處理。

有民眾在社群平台分享，一名旅客今搭乘台鐵時要求列車長調整冷氣溫度，車長應要求調整後，該名旅客仍感受寒冷，希望再調整一次，但列車表認為再調整可能導致其他乘客感受悶熱，眼看該名旅客不斷要求，列車長無奈下更於車廂內舉辦投票。

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由於投票後僅少數人願意調高溫度，該名乘客竟轉而怒罵車長「垃圾」、「人渣」，讓其他乘客看了相當傻眼。列車長當下僅表示，辱罵行為已涉及公然侮辱，若認為車廂太冷，可以更換其他列車搭乘，不料待列車行駛至新左營站時，該旅客仍拒絕下車。據了解，鐵路警察獲報後於新左營站上車，並接續由高雄站警力進行釐清。

對此，台鐵則暫未回應。而根據台鐵公司旅運契約規定，若旅客於車站或車廂內，未依該公司公告或站、車人員提醒，有妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為，經勸導未改善者，台鐵公司得拒絕運送、解除契約或終止契約。