旅客暴力事件頻傳　台鐵研議人員訓練、配戴密錄器

▲台鐵表示，對於不法侵害怒罵及暴力事件將加強執法，並與鐵路警察研議相關人員訓練。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵旅客糾紛事件頻傳，今年以來暴力及怒罵事件已有4起。台鐵今日表示，對於不法侵害怒罵及暴力事件將加強執法，並協助員工提告，後續也會與鐵路警察研議相關人員訓練。至於車務人員配戴隨身微型攝影機（密錄器），則待勞資達共識執行。

台鐵列車暴力事件頻傳，上個月22日一名台鐵車長才遭旅客甩巴掌、砸手機，同日晚間又發生車長遭酒醉旅客狂毆。另外，一名旅客昨天上午搭乘台鐵161車次南下高雄，疑似因穿著短袖又未攜帶外套，2度要求列車長調高溫度未果，竟怒罵車長「垃圾」、「人渣」。

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台鐵公司總經理馮輝昇今日受訪時表示，針對列車長不法侵害都已經與鐵路警察協調處理措施，包括提高見警率、嚴正執法等，也評估其他建議。由於台鐵列車運行方式與高鐵及捷運不同，且列次多，因此仍以公權力直接執行較有效，全力維護同仁權利。

馮輝昇指出，對於旅客怒罵及暴力事件，都會立即協助員工提告，並支應提告費用，針對員工心理層面影響，也有相關慰問及輔導，後續也會研議相關保護措施，包括與路警合作進行相關人員訓練。他也呼籲旅客，第一線人員服務很辛苦，對於這樣的不法侵害都要加以譴責。

台鐵指出，針對旅客不法侵害行為，在法律面會全力協助員工打官司，車務人員相關防身訓練也持續推動，像是第一時間疏散旅客，與對方保持一定距離等。另外，車上也配置有防身棍、辣椒水，但使用時機仍有疑慮，可能導致車務人員不敢使用，會持續規劃。

台鐵表示，已與鐵路警察溝通，提升巡車的見警率，或通報抵達時效等。至於車務人員配戴隨身微型攝影機，目前工會有些建議，待勞資達成共識就會執行。