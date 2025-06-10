遭爆詐領查私菸獎金數億元　海巡署澄清：僅單一個案

▲圖為海巡署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

有媒體報導，海巡署查緝私菸案，勾結私菸集團詐領獎金達數億元新台幣公帑；對此海巡署10日大動作聲明澄清：署內人員查緝私菸案的給獎上限每案以480萬元為上限，絕無外界聲稱詐領數億元獎金的離譜案情，媒體報導並非屬實。

媒體報導，財政部獎勵查緝私菸的高額獎金，成為不肖公務員勾結私菸集團的提款機，廉政署會同檢察官偵辦彰化地區私菸案，意外查出海巡偵查員與地方警員長期配合私菸集團，利用街友、低收入戶當日後被追訴裁罰的人頭，詐領獎金達新台幣數億元。當時海巡署啟動清查汰換機制，涉案林姓偵查員已免職，交保2名偵查員也列管面臨考績汰除，海巡署強調全力配合彰化地檢署偵辦。

海巡署偵防分署指出：根據海巡署「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」規定，檢舉人之獎勵金，以給獎基礎30%計算，每案最高額均以新台幣480萬元為上限，台中查緝隊偵查員詐領獎金案為單一個案，涉案人員遭羈押及交保，經清查其他類案，尚查無不法事證，絕無媒體報導指稱詐領數億獎金等情事。

海巡署強調：未來為加強檢舉獎金頒發之正確性，海巡署已增訂「海岸巡防機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」，獎金10萬元以上未達200萬元者，由頒發機關會同所屬政風人員、兼辦政風人員頒發；獎金200萬元以上者，由海巡署政風人員會同頒發，政風人員會針對獎金發放個案流程審核、監督是否符合前開要點，以精進防弊措施，杜絕類案再生。

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