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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院：中央地方目前困境　是立院不理性刪預算所造成

▲▼10日行政院會後，由發言人李慧芝、經濟部次長賴建信舉行記者會，轉述院長會中對對等關稅議題所做的裁示。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院發言人李慧芝。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／台北報導

立法院刪凍中央政府總預算，行政院則統刪地方政府一般性補助款來因應，行政院長卓榮泰昨天（7）指出，對地方該有建設，中央會努力做到，對審查預算表決時支持中央政府的立委，將優先協助其所屬地方政府解決經費問題。此番談話引起在野黨的不滿，行政院發言人李慧芝今（8）表示，目前中央與地方的困境是立法院不理性大幅刪除預算所造成，在野黨立委及部分地方政府應該正視問題，並理性討論合法合憲救濟方式，無意義的政治語言無濟於事。

卓榮泰昨日在屏東表示，立法院不理性審查預算，但當初屏東的立委鍾佳濱與徐富癸都支持中央政府，「他們支持中央政府，我們就支持地方政府」。

卓榮泰表示，在中央可動用經費有限的情況下，優先協助支持中央預算立委所屬的地方政府；至於當初大筆大筆刪中央預算的委員，他們不支持中央政府，現在要問他們，中央該如何支持其所屬地方政府。他還強調，這不是報復心態，而是一個輪迴。

不過，正因為卓榮泰的此番談話，引起在野黨的高度不滿。李慧芝今日表示，行政院始終依照立法院三讀決議進行預算調整，並且持續爭取憲法救濟的空間，所謂「分贓」或是「人治」等說法是沒有法治觀念的政治語言。

李慧芝重申，立法院決議的總刪減數是2,076億，其中中央政府已被刪減1,439億，立法院還要求行政院自行調整636億元，為了避免國防、外交、教育等中央政策再遭受進一步的影響，只能調整對地方政府的一般性補助款。

她說，中央政府的預算如果有多一點的空間，對地方政府的補助就能夠多一些，然而中央預算被立法院大幅刪減後，提供給地方政府的資源也只能少一些。

李慧芝表示，政府施政一定是以憲法、法律以及民意為依歸，民眾的福祉及國家的建設需要大家一起合作，而目前中央與地方的困境是立法院不理性大幅刪除預算所造成，在野黨立法委員及部分地方政府應該正視問題，並理性討論合法合憲救濟方式，無意義的政治語言無濟於事。

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