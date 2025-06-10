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社會 社會焦點 保障人權

海巡署詐領數億元！　手法曝光

我們想讓你知道…財政部鼓勵查緝私菸的高額獎金制，竟成了不肖公務員勾結私菸集團的提款機！本刊調查，檢廉今年3月偵辦彰化一起私菸案，從洩密案順藤摸瓜，經過4個月來密集偵查，獲得重大突破，意外起獲海巡署偵查員及地方員警長期配合私菸集團成員，利用街友、低收入戶充當裁罰人頭，藉此詐領共數億元的私菸查緝獎金。不法集團分工明確，連業者報繳的高價製菸機具，也未依規定銷毀，還獲得藏匿掩護，甚至透過資源回收管道重新回到私菸集團手中再利用。涉案公務員利用《菸酒管理辦法》裁罰漏洞，不僅讓查緝數億元的罰鍰成了呆帳，私菸查緝成果也淪為掏空國庫的一齣

彰化海巡署查緝私菸，頻傳「內神通外鬼」，以人頭扛下罪責，大筆罰鍰也成呆帳。圖非當事人。（彰化專勤隊提供）

▲彰化海巡署查緝私菸，頻傳「內神通外鬼」，以人頭扛下罪責，大筆罰鍰也成呆帳。圖非當事人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

財政部國庫署無視罰鍰呆帳不斷增高，同一名人頭負責人一再出現，同樣擺爛不繳罰鍰，但獎金仍照常發放，彰化分署執行官比對資料，發現這些滯欠未繳、重複被裁罰的私菸工廠負責人共有9人，其中5人不但是累犯，被緝獲後，甚至很快就東山再起、繼續犯案，由於他們都是無業、名下無財產可供執行，成了滯欠大戶，總裁罰金額累積高達1億1,757萬餘元，明顯是犯罪集團的人頭。

其中人頭「義哥」的私菸工廠從2019年5月至7月，短短3個月內就遭查緝五次，被裁罰2,675萬9千餘元，查緝獎金和檢舉獎金高達945萬8千餘元，但義哥不曾繳過罰鍰；另一個人頭「阿順」名下收入也不多，他開設的私菸工廠在2019年被查獲5次，加上2023三年還有2次，總計被裁罰7次，罰鍰高達5,572萬5千元，但他只繳了1萬4,385元罰鍰，而這7次查緝的敘獎查緝獎金和檢舉獎金，就被領走2,482萬餘元。

私菸普遍以低於市價至少一半價格，透過特定通路銷售，影響政府稅收。（翻攝海巡署臉書）

▲私菸普遍以低於市價至少一半價格，透過特定通路銷售，影響政府稅收。

檢廉獲報後，循人頭滯欠大戶往上溯源追查，發現幕後操控者是彰化鹿港一名綽號「阿昆」的兄弟檔，該私菸集團表面上開設進出口貿易公司，以進口菸絲、菸梗或肥料等貨物為幌子，私下則在彰化區人煙稀少處開設鐵皮屋私菸工廠，找來名下無財產者任負責人，並雇用逃脫的外籍移工，烘製菸絲、產製香菸再包裝運輸，低價鋪貨販售謀取暴利。

例如人頭「阿順」於2019年8月被查獲時，第一次口供稱他不是負責人、原料是國外採購的。但1小時後，特定查緝人員到場進行第二次口供時，阿順就改口坦承他是負責人，表示原料是在國內、跟一個姓名、聯絡方式不詳的「阿寶」買的，以此設定斷點、規避刑事責任。

不法私菸集團僱用非法外籍移工製菸。（海巡署提供）

▲不法私菸集團僱用非法外籍移工製菸。

而2023年間，和美、員林一場私菸查緝案中，查緝人員竟在事後傳訊不在場的男子「阿山」做筆錄，並在沒有證據的狀況下，直接認定其是私菸工廠負責人，開立罰單。

更不尋常的是，查獲違法產製私菸的裁罰書，理當採郵寄送達，但特定人頭裁罰書，卻有承辦人員親自送到被裁罰人住所附近的超商「面交」，不難想像查緝人員與私菸業者關係熟識，恐已踰越一般公務員與受處分人的分際。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。


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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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