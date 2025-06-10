　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海巡署爆集體貪瀆　「內神通外鬼」詐領好幾億

海巡署頻頻偵破私菸案，卻爆發績效造假涉嫌詐領獎金，圖為2019年5月10日海巡署查獲彰化二林一處私菸工廠，10天後發出新聞稿指稱逮捕徐姓負責人，沒想到請領獎金時負責人卻換人頂替，疑雲重重。（海巡署提供）

▲海巡署頻頻偵破私菸案，卻爆發績效造假涉嫌詐領獎金，圖為2019年5月10日海巡署查獲彰化二林一處私菸工廠，10天後發出新聞稿指稱逮捕徐姓負責人，沒想到請領獎金時負責人卻換人頂替，疑雲重重。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

財政部鼓勵查緝私菸的高額獎金制，竟成了不肖公務員勾結私菸集團的提款機！本刊調查，檢廉今年3月偵辦彰化一起私菸案，從洩密案順藤摸瓜，經過4個月來密集偵查，獲得重大突破，意外起獲海巡署偵查員及地方員警長期配合私菸集團成員，利用街友、低收入戶充當裁罰人頭，藉此詐領共數億元的私菸查緝獎金。不法集團分工明確，連業者報繳的高價製菸機具，也未依規定銷毀，還獲得藏匿掩護，甚至透過資源回收管道重新回到私菸集團手中再利用。涉案公務員利用《菸酒管理辦法》裁罰漏洞，不僅讓查緝數億元的罰鍰成了呆帳，私菸查緝成果也淪為掏空國庫的一齣戲碼。

海巡署查獲私菸，市價數千萬元。（翻攝彰化縣政府官網）

▲海巡署查獲私菸，市價數千萬元。

本刊調查，其中一名遭收押的海巡偵防分署偵查員已坦承詐領查緝獎金，並供出如何與私菸集團配合，利用低收入戶、街友充當裁罰人頭，由於現行《菸酒管理法》採行政罰，而非適用《刑法》，遭查獲的私菸工廠人頭負責人依規定不用移送法辦，但人頭負責人名下都沒有財產，大筆罰鍰根本扣不到錢。

獲的私菸數量龐大，堆滿倉庫。（翻攝畫面）

▲獲的私菸數量龐大，堆滿倉庫。

依照國庫署頒布的敘獎規定，查獲違法菸品是以每包市值計算，每報查獲市值1千萬元的私菸，財政部國庫署最高可核算出600萬元查緝獎金，另外，檢舉獎勵金則是查緝總量市價的20％，即200萬元，也就是說，一張1千萬元的罰單，最高可從國庫領走800萬元獎勵金。2023年，國庫署公布查緝私劣菸品成果，還發布新聞稿強調違法菸品市價總金額約8.59億元，諷刺的是，國庫署高調宣布成效良好，甚至舉辦研討會，殊不知這些單一年度查緝行動被裁罰動輒上億元的罰鍰，幾乎都成了扣不到錢的呆帳。

今年3月彰化地檢署展開大搜索，傳訊多名海巡偵查員及警員到案說明。

▲今年3月彰化地檢署展開大搜索，傳訊多名海巡偵查員及警員到案說明。

私菸普遍以低於市價至少一半價格，透過特定通路銷售，影響政府稅收。（翻攝海巡署臉書）

▲私菸普遍以低於市價至少一半價格，透過特定通路銷售，影響政府稅收。

最扯的是，財政部國庫署無視罰鍰呆帳不斷增高，同一名人頭負責人一再出現，同樣擺爛不繳罰鍰，但獎金仍照常發放，其中是否有官員涉嫌更嚴重的貪瀆情節，檢廉將深入追查。承辦該案的成員不禁大罵：「這分明是典型的內神通外鬼，利用行政裁罰的漏洞，集體分贓獎金，再用同一手法反覆操作，把國庫當成提款機。」雖然海巡署偵查員已坦承犯罪，但這僅是冰山一角，詐領私菸查緝獎金恐怕是長期性、系統性的集體犯罪行為。

彰化地檢署（圖）偵辦公務員涉勾結私菸貪瀆案，鴨子划水逾1年。

▲彰化地檢署（圖）偵辦公務員涉勾結私菸貪瀆案，鴨子划水逾1年。

近來海巡署破獲不少私菸案，卻有海巡偵查員鑽法律漏洞，詐領獎勵金。圖非當事人。（海巡署查緝隊提供）

▲近來海巡署破獲不少私菸案，卻有海巡偵查員鑽法律漏洞，詐領獎勵金。圖非當事人。

最扯的是，財政部國庫署無視罰鍰呆帳不斷增高，同一名人頭負責人一再出現，同樣擺爛不繳罰鍰，但獎金仍照常發放，其中是否有官員涉嫌更嚴重的貪瀆情節，檢廉將深入追查。


更多鏡週刊報導
海巡辦案詐國庫1／不肖官員一年騙走高額獎金　國庫署被當ATM還吹噓成效佳
海巡辦案詐國庫2／找低收街友當人頭　他們詐國庫7年手法曝光
海巡辦案詐國庫3／查緝私菸演一場大戲　製菸設備成表演道具不斷借屍還魂

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「寡婦媽媽」找2男人同床過夜　兒子看不慣1點怒譙
萬海貨輪爆炸！貨櫃噴飛「貨物清單」藏玄機　2台灣人失蹤
最美檢察官遭「救生員」刁難　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？
美中談判聚焦稀土！川普稱「收到好消息」　未鬆口解除晶片管制
富商獵豔17名啦啦隊女孩　女律師用「橘子發霉」神描述
女富豪為11歲女兒慶生！送勞力士、SUV喊「原諒媽只花707
「風浪大如坐海盜船」　颱風可能生成變天時間曝
拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海巡署詐領數億元！　手法曝光

總統特使團有詐騙犯！　一招唬爛拐他們能政商通吃

台灣「詐騙天堂」丟臉到國外！　偽造帛琉契約吸金2000萬

海巡署爆集體貪瀆　「內神通外鬼」詐領好幾億

「狼警」偷拍長官高中女兒如廁　硬碟竟又追出3女警受害

中鋼貨輪撞高雄港碼頭　巨浪釀1船沉沒、1船纜繩斷裂

安農溪泛舟1死5傷！59歲婦溺斃「漂1公里才被救」　業者10萬交保

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

快訊／永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

造謠台中學生性侵被吃案「警方要查了」　正妹本尊喊冤：別盜照片

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

海巡署詐領數億元！　手法曝光

總統特使團有詐騙犯！　一招唬爛拐他們能政商通吃

台灣「詐騙天堂」丟臉到國外！　偽造帛琉契約吸金2000萬

海巡署爆集體貪瀆　「內神通外鬼」詐領好幾億

「狼警」偷拍長官高中女兒如廁　硬碟竟又追出3女警受害

中鋼貨輪撞高雄港碼頭　巨浪釀1船沉沒、1船纜繩斷裂

安農溪泛舟1死5傷！59歲婦溺斃「漂1公里才被救」　業者10萬交保

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

快訊／永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

造謠台中學生性侵被吃案「警方要查了」　正妹本尊喊冤：別盜照片

新版macOS「Tahoe 26」淘汰機型曝光　電話、AI、遊戲一次到位

特斯拉「改款新Model S」外觀、內裝都曝光！配備升級更實用、更有料

BIO UP「超導賦活雙金萃」全新上市　雙相逆齡黑科技一次到位

小孟老師／6月10日星座運勢　處女桃花旺到爆！水瓶運勢大爆發

16月大男嬰誤吞鈕扣電池！　2年來復健如「折磨」揭警世血淚史

吳卓源捲感情風波「扛票房壓力」！　520包場魏如萱力挺現身

孫生捲性騷無工零收入！　《拳願》開50萬邀對戰蹦闆

她胃超痛　醫驚：第一次看到闌尾腫成7公分！快爆炸

美中談判聚焦稀土！川普稱「收到好消息」　未鬆口解除晶片管制

李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

社會熱門新聞

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

鏡頭君直擊酒店妹遭狠殺！水利署說話了

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

保險經理涉迷姦　女喊「口渴」逃狼爪

酒店框小姐全場帶花蓮殺人丟海　嫌落網鬼扯連千毅

即／永康夜市地瓜球攤起火　2人燒燙傷送醫

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

中年男「趴桌整晚」　超商店員喊他已死亡

饅頭媽陷情感風波　男方開的精品代購店遭轎車衝撞

花蓮命案！26歲嫌翻供喊「花我很多錢」　石頭砸殺酒店妹

酒店妹陳屍花蓮岸際　運將曝：隱約察覺出事了

「狼警」偷拍長官高中女兒如廁　硬碟竟又追出3女警受害

安農溪泛舟1死5傷！業者10萬交保

更多熱門

相關新聞

曹興誠批綠營不夠積極　黨高層未築防火牆挨轟

曹興誠批綠營不夠積極　黨高層未築防火牆挨轟

儘管四階補選已暗潮洶湧，但罷團的當務之急是三階罷免。目前國民黨立委人人自危，強力回防選區，例如國民黨團總召傅崐萁在全縣派報撒厚厚文宣本與扇子，洪孟楷也努力在市場、商業街掃街宣傳反罷免，本刊調查，國民黨區域立委已很明確地展開三階陸戰，打響各自的立委職位保衛戰，但二階送件至今，雖有部分罷團已經展開三階行動，但亦有不少罷團仍在內部盤整、重新培養默契，民進黨中央黨部也還在出戰前的「盤點」階段，綠營內部憂慮，國民黨已經出發，民進黨卻還沒正式出擊，成案後短短60天內就要投票，到底來不來得及。

東京「吉伊卡哇樂園」地點確定了！開幕日期大公開

東京「吉伊卡哇樂園」地點確定了！開幕日期大公開

名醫性騷人妻　院方卻說「摸胸腿很正常」

名醫性騷人妻　院方卻說「摸胸腿很正常」

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

名醫襲胸「乳頭會不會漲」　人妻看診變惡夢

名醫襲胸「乳頭會不會漲」　人妻看診變惡夢

關鍵字：

鏡週刊海巡署

讀者迴響

熱門新聞

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

颱風可能生成　「雨最大」地區曝

鏡頭君直擊酒店妹遭狠殺！水利署說話了

以為劉品言連晨翔「年紀差很多」　網曝關鍵

網問「恐嚇信」案？沈伯洋：再問一次就告你

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

孫德榮親曝「確定火化土葬」

保險經理涉迷姦　女喊「口渴」逃狼爪

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

酒店框小姐全場帶花蓮殺人丟海　嫌落網鬼扯連千毅

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面