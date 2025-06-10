海巡署爆集體貪瀆　「內神通外鬼」詐領好幾億

▲海巡署頻頻偵破私菸案，卻爆發績效造假涉嫌詐領獎金，圖為2019年5月10日海巡署查獲彰化二林一處私菸工廠，10天後發出新聞稿指稱逮捕徐姓負責人，沒想到請領獎金時負責人卻換人頂替，疑雲重重。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

財政部鼓勵查緝私菸的高額獎金制，竟成了不肖公務員勾結私菸集團的提款機！本刊調查，檢廉今年3月偵辦彰化一起私菸案，從洩密案順藤摸瓜，經過4個月來密集偵查，獲得重大突破，意外起獲海巡署偵查員及地方員警長期配合私菸集團成員，利用街友、低收入戶充當裁罰人頭，藉此詐領共數億元的私菸查緝獎金。不法集團分工明確，連業者報繳的高價製菸機具，也未依規定銷毀，還獲得藏匿掩護，甚至透過資源回收管道重新回到私菸集團手中再利用。涉案公務員利用《菸酒管理辦法》裁罰漏洞，不僅讓查緝數億元的罰鍰成了呆帳，私菸查緝成果也淪為掏空國庫的一齣戲碼。

▲海巡署查獲私菸，市價數千萬元。

本刊調查，其中一名遭收押的海巡偵防分署偵查員已坦承詐領查緝獎金，並供出如何與私菸集團配合，利用低收入戶、街友充當裁罰人頭，由於現行《菸酒管理法》採行政罰，而非適用《刑法》，遭查獲的私菸工廠人頭負責人依規定不用移送法辦，但人頭負責人名下都沒有財產，大筆罰鍰根本扣不到錢。

▲獲的私菸數量龐大，堆滿倉庫。

依照國庫署頒布的敘獎規定，查獲違法菸品是以每包市值計算，每報查獲市值1千萬元的私菸，財政部國庫署最高可核算出600萬元查緝獎金，另外，檢舉獎勵金則是查緝總量市價的20％，即200萬元，也就是說，一張1千萬元的罰單，最高可從國庫領走800萬元獎勵金。2023年，國庫署公布查緝私劣菸品成果，還發布新聞稿強調違法菸品市價總金額約8.59億元，諷刺的是，國庫署高調宣布成效良好，甚至舉辦研討會，殊不知這些單一年度查緝行動被裁罰動輒上億元的罰鍰，幾乎都成了扣不到錢的呆帳。

▲今年3月彰化地檢署展開大搜索，傳訊多名海巡偵查員及警員到案說明。

▲私菸普遍以低於市價至少一半價格，透過特定通路銷售，影響政府稅收。

最扯的是，財政部國庫署無視罰鍰呆帳不斷增高，同一名人頭負責人一再出現，同樣擺爛不繳罰鍰，但獎金仍照常發放，其中是否有官員涉嫌更嚴重的貪瀆情節，檢廉將深入追查。承辦該案的成員不禁大罵：「這分明是典型的內神通外鬼，利用行政裁罰的漏洞，集體分贓獎金，再用同一手法反覆操作，把國庫當成提款機。」雖然海巡署偵查員已坦承犯罪，但這僅是冰山一角，詐領私菸查緝獎金恐怕是長期性、系統性的集體犯罪行為。

▲彰化地檢署（圖）偵辦公務員涉勾結私菸貪瀆案，鴨子划水逾1年。

▲近來海巡署破獲不少私菸案，卻有海巡偵查員鑽法律漏洞，詐領獎勵金。圖非當事人。

最扯的是，財政部國庫署無視罰鍰呆帳不斷增高，同一名人頭負責人一再出現，同樣擺爛不繳罰鍰，但獎金仍照常發放，其中是否有官員涉嫌更嚴重的貪瀆情節，檢廉將深入追查。



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