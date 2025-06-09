藍控其父以「中國台灣」名義向陸報關　沈伯洋：拜託看清中國手法

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委沈伯洋的父親是兆億公司負責人，近日被指控長期跟中國有生意往來，從中謀取經濟利益；國民黨9日召開記者會加碼指控，其父親是以「中國台灣」名義向中國海關登記。對此，沈伯洋中午表示，拜託一定要看清楚中國的手法，他們家本來就是中南美台商，做進出口的，國民黨說發現有進出口登記，真不知道說什麼才好。

國民黨桃園市議員凌濤在記者會中指出，中國海關總署（GACC）官方網站裡赫見沈伯洋父親的「兆億有限公司」登記在案，竟然是以「中國台灣」向中國海關登記，「中國台灣」、「抗中保台」哪一個才是沈伯洋真心話？

對此，沈伯洋表示，今天有媒體才刊出中國對他的攻擊，是系統性的攻擊，且不乏在地協力者。他說，報導才出來，國民黨就自己跳出來開一個抹黑他的記者會，還沒說誰是在地協力者，就馬上有人出來應和中國所謂攻擊的資料。

沈伯洋表示，拜託一定要看清楚中國的手法，他們家本來就是中南美台商，做進出口的，國民黨說發現有進出口登記，真不知道說什麼才好。他提醒，中國這種鋪天蓋地的手法，只會越來越多、越來越嚴重。

▲凌濤指控沈伯洋父以「中國台灣」名義向中國報關。（圖／國民黨提供）