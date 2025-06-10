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女富豪為11歲女兒慶生！送勞力士、SUV喊「原諒媽只花707萬」挨轟

▲馬來西亞一名女富豪為11歲女兒砸707萬慶生。（圖／翻攝自TikTok／farhanazahra91）

▲馬來西亞一名女富豪為11歲女兒砸707萬慶生。（圖／翻攝自TikTok／farhanazahra91）

記者閔文昱／綜合報導

馬來西亞知名女企業家法哈娜‧查哈（Farhana Zahra）日前為11歲長女亞亞（Yaya）舉辦奢華生日派對，斥資高達100萬令吉（約新台幣707萬元），送上Apple電腦、勞力士名錶及一台Toyota Vellfire豪華休旅車，甚至連前司機也獲贈一輛轎車，不過她卻在影片中寫道，「原諒媽媽只能花100萬令吉為妳慶生」，引發爭議。

根據新加坡《海峽時報》與馬國《東方日報》報導，法哈娜經營美容與保健產品事業，派對於6月3日舉行，並上傳至其TikTok帳號。影片中可見她與丈夫及3名女兒一同身穿黑色禮服，從自家樓梯緩步走下，在佈置奢華的庭院舞台中合唱生日快樂歌，場面相當盛大。

@farhanazahra91 Selamat ulang tahun Yaya yang ke 11 tahun, besar da anak mama, semoga cita-cita untuk menjadi business women berjaya menjadi kenyataan ???? #farhanazahra91 #farhanazahra #cikna ♬ original sound - Farhana Zahra

派對的重頭戲在於法哈娜送給亞亞的多項昂貴禮物，包括蘋果電腦、勞力士名錶及一輛Toyota Vellfire休旅車。她表示，這些禮物是為了鼓勵女兒實現成為企業家的夢想，並在影片中說，「原諒媽媽，這是我唯一能給你的，只花了100萬。」她還透露，亞亞的日常願望幾乎都被滿足，讓她難以挑選特別的生日禮物。此外，法哈娜也贈送了一輛豪車給女兒的前司機，以表達感謝。

影片曝光後迅速累積超過220萬觀看次數，網友也掀起兩極討論，有人讚賞母親用心，也有人批評她言行高調、內容充滿炫耀意味，「這不是教養孩子的方式」、「她根本無法開車，送車有意義嗎？」更有人感嘆「我只能請小孩喝一杯冷飲」。

對於爭議聲浪，法哈娜表示，她所做的一切只是為了讓孩子快樂，並稱「每個媽媽的愛方式不同」，她也未對外公開回應是否會調整分享方式。

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