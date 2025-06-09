基隆實戰導向BLS訓練　義消即戰力全面提升

▲救命術不能等！基隆義消集訓，學CPR、止血包紮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升義勇消防人員在面對緊急狀況時的應變能力與急救技巧，基隆市消防局於8日，在局本部八樓會議室舉辦「義勇消防人員基本救命術（BLS）」訓練課程。此次課程特別邀請「社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會」專業講師團授課，吸引近百位熱心義消犧牲假日踴躍參與，展現對強化救護技能的高度重視。

本次訓練內容豐富實用，涵蓋心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作、哈姆立克急救法（Heimlich Maneuver）、創傷止血包紮與骨折固定等多項急救項目，皆為日常生活及救災現場常見的緊急情境。透過實作訓練，幫助學員熟練掌握「黃金四分鐘」的救命技巧，爭取寶貴的救援時間。

根據國際通用的「生命之鏈」概念，當民眾出現心跳或呼吸停止情形，腦細胞會在四分鐘內開始受損，十分鐘內可能腦死。因此，救治關鍵在於於四分鐘內實施基本救命術（BLS），並於八分鐘內執行高級救命術（ALS），才能有效提高患者存活率。

課程設計強調實作與臨場應用能力，安排學員兩人一組進行操作演練，內容涵蓋成人及嬰幼兒CPR、異物哽塞處理、AED實機操作、創傷止血與骨折固定技術、患者搬運等急救實務，全面提升參訓人員的應變與救護能力。

為鼓勵學員投入訓練，消防局特別提供完成全程訓練的學員一組實用的「個人急救包」，內含救護剪刀、戰術止血帶、生理食鹽水、紗布、棉棒、透氣膠帶、彈性繃帶與瞳孔筆等急救用品，成為出勤時的得力裝備。有學員開心表示：「這樣以後出勤就能隨身攜帶急救包，即時應變、救人一命，更有信心面對各種突發狀況！」

基隆市消防局長游家懿表示，持續辦理此類實務導向的專業訓練，目的在於強化基層救災能量，讓義消夥伴在緊急時刻能即時伸出援手，守護市民生命安全。