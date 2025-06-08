基隆x宮古島共慶潮境海灣節　謝國樑：延續台日帆船情

▲謝國樑熱迎宮古島市長，共啟2025潮境海灣節帆船交流。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

為深化姊妹市情誼並促進國際海洋交流，基隆市政府7日傍晚接待日本沖繩縣宮古島市訪問團，雙方共同參與由產業發展處主辦的「2025基隆潮境海灣節－帆船月系列活動」。此次訪問由宮古島市市長嘉數登率領7人代表團，基隆市長謝國樑代表市府熱情接待，雙方互致問候，展現歷久彌新的城市友誼。

謝國樑表示，誠摯歡迎嘉數市長一行蒞臨基隆。他指出，基隆與宮古島市因帆船賽結緣，進而締結為姊妹市，多年來在體育、觀光與文化等領域保持密切交流。今年宮古島市特別組隊參加「台琉國際帆船賽」，不僅為活動增添國際色彩，更進一步強化兩市友好關係。他期盼賽事圓滿成功，各國選手都能發揮最佳實力，並期待未來持續深化合作，開創更多城市外交契機。

為彰顯雙方友誼，基隆市府特別致贈象徵「山海共生、情誼長存」的《K-STAR大禮包－山海之間》官方禮盒，宮古島市則回贈當地特產，展現兩市堅實穩固的情誼。雙方互贈紀念品，場面溫馨融洽。除市府拜會行程外，嘉數登市長一行將出席晚間於碧砂漁港布拉格廣場舉行的「台琉國際帆船賽選手歡迎晚會」，與各國選手及貴賓交流，共同為賽事揭開序幕。

「台琉國際帆船賽」自1998年首屆舉辦（由石垣島航向花蓮）以來，2004年起由基隆市接棒主辦，成為台日海洋交流的重要平台。基隆與宮古島市在多年互訪與賽事交流中，逐步深化為正式姊妹市關係。雖因疫情影響於2020年停辦，但2023年順利重啟後，今年賽事再次於碧砂港舉行，期待在基隆獨特的山海景緻中，見證兩市深厚友誼與帆船競技的精彩表現。