36歲短褲男受困泥濘2米高芒草林　里港警搜尋半小時助脫困

▲里港警分局員警穿越茂密草叢找人。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東鄭姓男子獨自外出散心，不慎誤入一處偏僻的芒草林中迷失方向，里港警分局九如分駐所於日前中午接獲求助電話，副所長張泄文立即率警員蘇憲榮、羅佳純迅速趕赴現場，並與同樣焦急尋人的家屬會合，攜手展開地毯式搜索，經近半小時，終於在一片高密度芒草深處尋獲該名男子。

九如分駐所所長蔡惠茹表示，警方接獲36歲鄭姓男子報案，他在電話中語氣急促且不安，表示自己被高聳草叢與茂密樹林包圍，完全無法辨認方向。由於當時正值梅雨季，現場土壤濕滑泥濘，行動困難重重，但員警們不畏艱難，一邊沿途呼喊，一邊透過電話耐心引導男子確認周遭環境，並結合手機定位資訊，判斷其可能位置。

經過近半小時的努力搜尋，終於在一片高密度芒草深處尋獲該名男子。男子雖然手臂因草葉劃傷，但意識清楚、身體狀況穩定，家屬見到親人平安無恙，激動落淚，感謝警方的全力相助。

分局長温基興表示，張員等三人不畏道路泥濘艱險，穿梭於茂密芒草林中，積極尋找迷途者，展現警察戮力守護民眾安全的精神。警方呼籲，外出散心固然有助於情緒舒緩，但切記選擇熟悉、安全的路線，並隨身攜帶通訊工具，保持與親友聯繫，才能真正達到放鬆身心、平安回家的目的。