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台琉國際帆船賽揚帆基隆嶼　邱佩琳：展現海洋城市魅力

▲台琉國際帆船賽揚帆基隆嶼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025潮境海灣節盛大開幕，台琉國際帆船賽揚帆基隆嶼。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025潮境海灣節「帆船月系列活動」今（8日）於碧砂漁港熱鬧揭幕，為夏日海灣增添動感風采。基隆市副市長邱佩琳偕同日本沖繩縣宮古島市長嘉數登、立法委員林沛祥、民政處長呂謦煒、產發處長蔡馥嚀，以及北海岸及觀音山國家風景區處長陳煜川、基隆區漁會理事長簡建輝、總幹事陳文欽與基隆市姊妹促進會理事長陳世斌等貴賓共同出席，並為「台琉國際帆船賽－基隆嶼繞島賽」鳴笛啟航，正式揭開活動序幕，展現基隆海洋城市的活力與魅力。

副市長邱佩琳指出，潮境海灣節是基隆年度重要觀光盛事，不僅融合海洋文化與觀光產業，更透過國際帆船賽深化與姊妹市宮古島市的交流合作。今年市府特別注入時尚元素與互動體驗，結合帆船競賽、主題市集及親海活動，讓民眾深入感受基隆的海港風情，將運動賽事轉化為推廣城市品牌與帶動地方經濟的重要平台。

▲台琉國際帆船賽揚帆基隆嶼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳（中）指出，潮境海灣節是基隆年度重要觀光盛事，不僅融合海洋文化與觀光產業。

邁入第21屆的「台琉盃國際帆船賽」，吸引來自日本、美國、加拿大、智利等9國好手參賽，33艘重型帆船、近300位選手齊聚潮境海灣同場競技，壯觀場面吸引眾多民眾前往潮境公園與101高地觀賽，帆影與港灣美景相映成趣，構成夏日最美風景。

周邊活動同樣精彩紛呈，「潮境山海市集」匯集超過30個在地品牌與青創團隊，展現基隆獨特的美食、文創與文化特色，吸引大批人潮駐足。市集買氣熱絡，多家攤位商品迅速售罄，初次參展的青年品牌也獲得熱烈迴響，成功開拓市場能見度。

▲台琉國際帆船賽揚帆基隆嶼。（圖／記者郭世賢翻攝）

活動現場特別設置「潮帆風尚打卡牆」及「潮人Dress Code招募活動」，邀請民眾以海洋風造型參與拍照打卡，即可兌換限量潮流領巾，吸引眾多年輕族群與親子家庭共襄盛舉，現場互動氣氛熱烈。

親子體驗區人氣爆棚，「帆船知識小學堂」首度與國立海洋科技博物館合作，透過互動教具與STEAM遙控帆船體驗，讓孩童在遊戲中學習航海知識。音樂表演則由Ting聽樂團、原木樂團、大巴息格與玖派樂團輪番上陣，搭配親子互動秀與有獎徵答，晚間更由海洋大學熱舞社與Mister 493 DJ帶來壓軸演出，為碧砂漁港夜晚注入青春活力，吸引上萬民眾同樂。

產發處長蔡馥嚀表示，潮境海灣節系列活動將持續推出多項主題體驗與親海行程，歡迎民眾踴躍參與，一同感受基隆海洋城市的獨特魅力。

▲台琉國際帆船賽揚帆基隆嶼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台琉國際帆船賽揚帆基隆嶼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台琉國際帆船賽揚帆基隆嶼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台琉國際帆船賽揚帆基隆嶼。（圖／記者郭世賢翻攝）

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