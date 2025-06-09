TWICE開唱飯店又飆漲！陳其邁保證穩定房價：讓ONCE玩得開心

記者許宥孺／高雄報導

南韓女團TWICE出道10年首度來台開唱，嗨翻大票ONCE，不過高雄飯店房價昨日再度出現驚人價格。高雄市長陳其邁今(9日)受訪時表示，市府會和經紀公司安排相關活動，針對房價部分，則會和公會協調穩定價格，希望ONCE在高雄玩得開心。

▲TWICE解禁登台，11月22日在高雄世運主場館開唱。（圖／翻攝自TWICE IG）



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提到TWICE將到世運主場館開唱，高雄市長陳其邁今日表示，歡迎TWICE第一次來台灣，她們發行的歌曲YouTube點閱率都非常高，是橫跨區域都受到大家歡迎的團體，歡迎台灣、亞洲的ONCE屆時一起欣賞TWICE的演唱會，勢必會非常熱鬧，不管是交通旅宿、各項粉絲活動，市府會跟經紀公司來安排，希望所有粉絲到高雄都很開心。

▲陳其邁表示會和公會協調住房價格。（圖／記者許宥孺攝）



陳其邁表示，高雄年底有非常多的演唱會，會請觀光局就飯店的房價進行查核，結合消保官針對不同的旅宿消費行為進行把關，以高雄來說，目前有許多飯店如雨後春筍般的成立，飯店數量增加非常多，市府會和公會協調，務必在演唱會期間，穩定住房價格、租金，讓粉絲都能在高雄玩得開心、玩得愉快。

根據以往演唱會開唱時間，高雄飯店房價皆會出現暴漲情形，有網友昨日在訂房平台搜尋到，入住高雄萬豪酒店2晚竟要14萬2110元，直呼「Agoda不要鬧，大家還是去飯店官網訂就好了…」。

▲網友搜出房價2晚14萬，高雄萬豪酒店推測為3間行政家庭套房價格。（圖／記者許宥孺翻攝）



對於網友的貼文，高雄萬豪酒店今日也澄清，因內容不夠詳盡完整，據查應為連續住宿2晚、每晚3間行政家庭套房的價格，因此出現總價新台幣14萬2110元的畫面，平均每間2萬3685元，未高於行政家庭套房定價5萬5440元。

高雄萬豪酒店強調，向來確實遵守觀光局訂價規範，在數次稽查中皆無異常，絕無哄抬房價情形，並以提供賓客優質完善的旅宿服務為最高宗旨。