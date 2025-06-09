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2026高雄信賴？賴瑞隆聲勢上漲　「賴柯對決」態勢漸明朗化

▲▼民進黨立委賴瑞隆積極爭取參選2026高雄市長。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

▲民進黨立委賴瑞隆積極爭取參選2026高雄市長。（圖／截取賴瑞隆粉絲專頁，下同）

政治中心／台北報導

隨著高雄市邁入「後陳其邁時代」，2026年市長選戰的藍綠人選輪廓逐漸清晰。國民黨方面幾乎篤定由立委柯志恩出戰，而民進黨的接棒人選尚待初選決定。不過，一位黨政層峰直言，賴瑞隆在近期幾份公開民調中的黨內支持度穩居第一，再加上其與柯志恩在國會對壘的態勢備受矚目，成為綠營最具競爭力的潛在人選，使「賴柯對決」態勢儼然成形。

2026高雄市長選舉局勢激烈，似乎也被國民黨視為柯志恩的「復仇之戰」。柯志恩曾於2022年市長選戰中與陳其邁一較高下，雖未勝出，卻也獲得四成藍營基本盤的得票率；從柯志恩入列本屆不分區立委、接任黨智庫執行長，同時獲派高雄黨部主委，即可看出國民黨對「收復高雄」的強烈意圖。如今柯確定捲土重來，重返港都百里侯戰場，也使尚未確定戰將的綠營基層壓力開始浮現。

一位綠營人士指出，即便如此，因應2018年韓國瑜前車之鑑，民進黨方面依然不可不慎。基層期待推出的人選與柯志恩有顯著的區隔，熟悉市政、紮實專業，能鞏固支持者、有潛力擴大中間選民的人選。

首先，觀察綠營支持度部分，綜觀數份公開民調，賴瑞隆在民進黨支持者中的領先幅度明顯，且在整體選民結構中也展現不俗的競爭力。再來，賴瑞隆長期以穩健理性風格深入地方，透過紮實的基層經營、政績與市民互動，累積堅實的跨黨派群眾基礎。

綠營人士說，從幾次的立委第一名得票數就可看出，賴瑞隆展現出極高的開拓能力，不僅獲基層民眾青睞，也被黨內視為有能力承接市政重任的新生代領袖之一」。

值得關注的是，賴瑞隆近來在立法院針對多項涉及高雄權益的重大法案，如《財政收支劃分法》修正案，數度與柯志恩針鋒相對，甚至還罕見動怒要求柯「向高雄人交代」。不僅在政壇掀起話題，也讓外界看見賴瑞隆捍衛高雄權益時的堅定與爆發力。

▲▼民進黨立委賴瑞隆積極爭取參選2026高雄市長。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

另一位地方政治觀察人士分析，進一步對比兩人的優劣勢，柯志恩為前屏東縣長柯文福之女，在國民黨內具備雄厚的政治背景，且更是黨主席朱立倫重點栽培的愛將，朱在2022年更以一席「南台灣長大的陽光小女孩」推薦柯志恩。

至於賴瑞隆則是勞工子弟出身，沒有顯赫的家族政治背景，從基層助理一路歷練。在市府局處長任內以引進黃色小鴨、開啟演唱會展演經濟立下首個代表作，也展現其吸引年輕世代的創意施政能力與城市行銷格局。同時三屆立委爭取建設的表現亦不俗，並歷任民進黨兩屆中評會主委，獲得前後任黨主席蔡英文、賴清德的高度信任，他的最大挑戰是要持續強化在原高雄縣區的知名度。

地方政治觀察人士說，賴瑞隆一方面展現理性穩健的人格特質人品操守，另一方面又擁有極佳的問政成績，同時具備「高喜好度、低仇恨值」的格局，幾乎沒有什麼爭議也成為優勢，也成為開拓選票極佳利器。若賴瑞隆的支持度隨知名度持續上漲，極有可能成為綠營最後上陣最佳人選。

地方輿論普遍認為，此種「未演先熱」的對壘態勢，也讓高雄大選熱度提前攀升，「賴柯對決」的局面即將呼之欲出，兩人間的攻防，可能自立法院延伸至市長選戰的主軸。

綠營人士坦言，2026年高雄選戰不僅是市民對未來城市發展的選擇，更可能牽動台灣政治板塊變化，港都市長一役勢必將成為明年最受矚目的政壇戰場。此外，隨著選戰腳步逼近，高雄政局逐漸明朗，民進黨初選也進入白熱化階段，基層期待參選人間能君子之爭，各派系亦莫因相爭而影響黨內團結，避免國民黨漁翁得利才是最大關鍵。

▲▼民進黨立委賴瑞隆積極爭取參選2026高雄市長。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

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