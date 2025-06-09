陳其邁「昨天咳不停」缺席海安12號演習　緊戴口罩吐病情

▲高雄市長陳其邁今日突然召開防疫記者會。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

海巡署昨(8)日在高雄港辦理「海安12號演習」，總統賴清德與地方民代都參加，唯獨不見市長陳其邁。陳其邁今(9日)召開防疫記者會時被問到身體狀況，他坦言有上呼吸道症狀，昨日咳個不停，已事先報備總統不出席，但已經「快好了」。

國內新冠疫情持續上升，陳其邁今日突召開防疫整備記者會，說明市府針對「COVID-19流感化」提出三大防疫主軸。第一，進入長照機構、醫院戴口罩，防疫醫療團隊積極介入群聚感染；第二，重症高風險對象「就醫、快篩、投藥」，4大醫學中心6月6日起設「急診戶外診療專區」分級分流；第三，每日更新合約醫療院所疫苗、快篩檢測及抗病毒藥存量，資訊公開透明。

▲陳其邁戴緊口罩，精神看上去不差。（圖／記者許宥孺攝）



對於民眾瘋搶快篩，陳其邁強調不用恐慌，有高風險疑慮、長照或醫療機構同仁，有感冒呼吸道症狀再做快篩即可。若是一般人感冒症狀、身體無大礙，去懷疑是不是新冠並沒有意義，因為新冠肺炎已社區流感化，沒必要去區分，「你到醫院，不會說你做快篩醫師就給藥，沒有重症風險就不會開藥，所以不要恐慌買不到快篩！」

陳其邁表示，快篩是為了要把重症風險找出來，並給藥，高雄醫師很有經驗，民眾不要自己投藥，因為有藥物交互作用，也會對症下藥，最重要是看醫生給予正確診斷治療。

陳其邁主持會議，整場口罩戴緊緊，精神看似還不錯，會後被問到身體狀況，他坦言：「有一些呼吸道症狀，主要是咳嗽，昨天一直咳個不停，怕會傳給其他人，所以戴上口罩。」

▲陳其邁說明防疫整備情況。（圖／記者許宥孺攝）



至於是否有快篩或確診COVID-19？陳其邁並未承認也沒有否認，僅尷尬地笑說：「嗯…講到這樣應該可以了，呼吸道症狀剛剛已經為各位上課了，新冠已經社區流感化了，我也事先跟總統報告過了。」離開時則強調病況已經「快好了」。