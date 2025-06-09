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新冠流感化！陳其邁示警6、7月最高峰　胸腔、兒醫解析重症警訊

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺攝）

▲針對新冠疫情上升，高雄市長陳其邁今日召開記者會說明防疫整備情況。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

國內新冠疫情連續8周上升，高雄市長陳其邁今(9日)召開防疫記者會，說明目前高雄的防疫主軸，除了進入長照機構、醫院要戴上口罩，4大醫學中心也設立戶外診療專區進行分流，衛生局則會每日更新醫療院所疫苗、快篩、抗病毒藥物存量。此外，市府也邀集胸腔、兒醫專家解析成人與兒童重症警示症狀。

根據衛福部疾管署最新統計，全國第23週（6/1至6/7）新冠門急診就診共計6萬9009人次，較前一週上升7.8%，其中高雄市1萬181人次，也較前一週上升1.24%，新冠併發重症通報累計80例、死亡14例，顯示疫情確有升溫及流感化趨勢。

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▲▼高雄0609新冠記者會。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府提出防疫三大主軸。（圖／記者許宥孺攝）

陳其邁表示，新冠疫情流感化，研判6、7月為高峰期，為維持急診量能，高雄落實三大防疫主軸，包括進入長照機構、醫院戴口罩，防疫醫療團隊積極介入群聚感染；二、重症高風險對象「就醫、快篩、投藥」，4大醫學中心設「急診戶外診療專區」分級分流；三、每日更新合約醫療院所疫苗、快篩檢測及抗病毒藥存量，資訊公開透明。

何時需要快篩？陳其邁指出，新冠已經走向社區型流行疾病，一般感冒無需去快篩，除非是A流或流感，按照醫囑，也許醫師會給呼吸道治療藥物；若是65歲以上長者、孕婦、慢性病等高風險者就要快篩、就診開立抗病毒藥物。他強調，「快篩是為了要把重症風險找出來，民眾無須恐慌買不到快篩。」

▲▼高雄防疫記者會 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立大同醫院院長、胸腔重症專科醫師林孟志 。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市立大同醫院院長、胸腔重症專科醫師林孟志表示，這波疫情大部分是輕症，但65歲以上長者、孕產婦、慢性疾病、癌症、慢性心肺、慢性免疫功能不全等高風險族群要提高警覺。成人出現持續高燒達38度、心跳速度大於每分鐘100次、血壓低於90mmHg、呼吸喘困難等，即為COVID-19重症警示症狀，除了篩檢是否為新冠外，也要檢查是否合併其他病毒。

▲▼高雄防疫記者會 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立小港醫院院長、兒科醫師洪志興。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市立小港醫院院長、兒科醫師洪志興表示，兒童發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷，常出現於其他呼吸道疾病，但若出現其他併發症狀就要考慮COVID-19重症，包括超過12小時未進食、未解尿、不吃不喝、劇烈嘔吐、腹痛、頭痛、呼吸困難有胸凹現象、血氧飽和度低於94%，代表呼吸道嚴重問題；此外，四肢冰冷、唇色發白或發紫是循環問題，要趕快就醫。

如何預防新冠肺炎？洪志興強調，打疫苗是最好方法，目前疾病管制署宣布，6月11日起，JN.1疫苗與第一劑疫苗接種間隔可縮短為2個月，適用對象為65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上免疫不全及免疫低下患者，包括有接受免疫抑制劑治療、器官移植、HIV、洗腎、化療等，經醫師評斷可以在後天接種JN.1第2劑。

▲▼高雄0609新冠記者會。（圖／高雄市政府提供）

▲JN.1疫苗11日起開放施打第二劑。（圖／高雄市政府提供）

因應民眾快篩及就醫需求，高雄市衛生局每日彙整快篩試劑、抗病毒藥整備資訊，包括同時提供健保、自費快篩及抗病毒藥物合約醫療院所名單，以及販售COVID-19快篩試劑藥局名單。目前全市疫苗合約醫療院454家、抗病毒藥合約醫療院所330家，提供COVID-19快篩檢測醫療院所163家、每日更新存量。

▲▼高雄0609新冠記者會。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市診所協會理事長楊宜璋說明診所就醫流程。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄0609新冠記者會。（圖／高雄市政府提供）

▲▼成人、兒童重症警示症狀。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄0609新冠記者會。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄0609新冠記者會。（圖／高雄市政府提供）

▲重症高風險族群出現症狀需進儘速就醫快篩、服藥。（圖／高雄市政府提供）

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