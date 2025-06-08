　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中美貿易談判9日登場　中國副總理何立峰率團赴英

▲▼中美關稅談判,中方由國務院副總理何立峰領軍,美方由財政部長貝森特（Scott Bessent）領軍。（圖／路透社）

▲中方由國務院副總理何立峰領軍，將再次前往倫敦與美方代表財長貝森特進行談判。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美中貿易關係再掀新進展。美國總統川普6日宣布，中美雙方高層將於本月9日在英國倫敦展開新一輪貿易磋商，討論相關協議事宜。中國外交部也於7日晚間證實，國務院副總理何立峰將自8日至13日訪問英國，並出席中美經貿磋商機制的首次會議。

綜合《路透社》與《中新社》報導指出，川普5日曾與中國國家主席習近平進行通話，雙方同意互訪，並要求官員召開高層會談，盼為日益緊張的經貿關係尋求解方。川普6日強調：「雙方會談應該會很順利。」

白宮方面則進一步說明，屆時將由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）代表美方出席，與中方進行磋商。

何立峰曾在今年5月率團前往瑞士日內瓦，參加首輪中美經貿談判；當時雙方曾達成一項為期90天的協議，承諾調降部分關稅稅率，為後續談判奠定基礎。

目前，兩國均面臨緩解經貿緊張局勢的壓力。中國作為全球主要稀土出口國，對其出口政策趨嚴已引發市場震盪；美方則對中國限制美國關鍵進口產品供應，如晶片設計軟體與核電設備，表達擔憂。

分析指出，川普政府近來頻頻強調對等關稅原則，引發國際投資人擔憂全球貿易摩擦升溫，此次倫敦會議被視為觀察雙邊能否緩解衝突、進一步達成共識的關鍵時刻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 8379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2女大生淪豬仔　幕後功臣6小時救到人
台人沖繩租車「加錯油」賠8萬維修費　轟日商敲竹槓：台灣只要1
「1號颱風」再等等　最新預測曝
午後變天！　「下最大」地區曝
川普、馬斯克翻臉內幕曝光　一份文件成導火線
受騙女大生回家了！阿公早早就守在巷口　「祖孫深情擁抱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列空襲釀55死　加薩援助發放中心槍響再添6人亡

中美貿易談判9日登場　中國副總理何立峰率團赴英

川普警告馬斯克：改挺民主黨將付出嚴重後果

白宮分手擂台轉折！　馬斯克突收回「川普核彈級爆料」推文

川普、馬斯克翻臉內幕曝光　一份文件成決裂導火索

母馬體內找到男人DNA　他繩子綑綁「人獸性侵」結局竟免坐牢

想看電視被媽媽罵！　14歲弟憤而輕生「陳屍空屋」

住加護病房遭性侵！印度女痛訴男護理人員「趁半昏迷伸狼爪」

「救命神機」擋下砲彈碎片！烏兵靠手機奇蹟逃死　三星霸氣回應了

金正恩誇口撐百年！北韓新宅「蓋不到一年」全壞　煙囪卡死釀命案

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

【辣椒也不放過？】彰化短褲姐邊偷竊邊「抓臀」！　囂張行徑全錄下

【家長鬧場急喊卡】逢甲機電系畢典取消！　校方致歉：6月下旬補辦

女大生閨蜜檔被騙當豬仔！　囚85天獲救「阿公對不起我錯了」

以色列空襲釀55死　加薩援助發放中心槍響再添6人亡

中美貿易談判9日登場　中國副總理何立峰率團赴英

川普警告馬斯克：改挺民主黨將付出嚴重後果

白宮分手擂台轉折！　馬斯克突收回「川普核彈級爆料」推文

川普、馬斯克翻臉內幕曝光　一份文件成決裂導火索

母馬體內找到男人DNA　他繩子綑綁「人獸性侵」結局竟免坐牢

想看電視被媽媽罵！　14歲弟憤而輕生「陳屍空屋」

住加護病房遭性侵！印度女痛訴男護理人員「趁半昏迷伸狼爪」

「救命神機」擋下砲彈碎片！烏兵靠手機奇蹟逃死　三星霸氣回應了

金正恩誇口撐百年！北韓新宅「蓋不到一年」全壞　煙囪卡死釀命案

以色列空襲釀55死　加薩援助發放中心槍響再添6人亡

中美貿易談判9日登場　中國副總理何立峰率團赴英

山本由伸6局無失分好投白工！道奇不敵紅雀　大谷翔平唯一得分

台銀人壽總經理　遭控霸凌下屬

川普警告馬斯克：改挺民主黨將付出嚴重後果

可能「劇烈降雨」　連3天時間曝光

侯佩岑《浪姐6》成團爆「跳舞划水」爭議！網批動作跟不上…親自回應

李明川剛過50歲生日　「宣布暫離台灣」原因曝光

台中2女大生受騙淪豬仔　里長陳建良協助6小時成功營救

「1號颱風」再等等　最新預測曝

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

國際熱門新聞

川普、馬斯克翻臉內幕曝光

「救命神機」擋下砲彈碎片！烏兵奇蹟逃死

他性侵母馬　結局竟免坐牢

台灣料理登日本學餐　網友崩潰：滷肉飯在哪

媽媽直播點火「20秒不能脫衣」　慘燒死！

白宮分手擂台轉折！　馬斯克突收回「川普核彈級爆料」推文

旅客機場辦理託運被拒　原因超意外

媽媽不准看電視　14歲弟離家出走輕生亡

金正恩蓋民宅　不到一年「煙囪卡死」釀命案

加熱食物少這步驟恐中毒！　剩菜最多放4天

女住進加護病房　遭男護理人員性侵

行李等好久　專家親授5招省時間

印尼情侶「婚前激戰」罰100下公開鞭刑！

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

更多熱門

相關新聞

川普警告馬斯克：改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克：改挺民主黨將付出嚴重後果

美國總統川普（Donald Trump）與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）之間的關係持續惡化，雙方的口水戰近期更趨白熱化。川普今天（5日）接受美國國家廣播公司（NBC）電話專訪時明確表示，無意修補與馬斯克的關係，並警告這位昔日盟友兼金主，若在2026年期中選舉支持民主黨候選人，恐將面臨「嚴重後果」。

白宮分手擂台轉折！　馬斯克突收回「川普核彈級爆料」推文

白宮分手擂台轉折！　馬斯克突收回「川普核彈級爆料」推文

川普、馬斯克翻臉內幕曝光

川普、馬斯克翻臉內幕曝光

英國汽車產量突破70年來新低點

英國汽車產量突破70年來新低點

新台幣緩升格局　學者示警「傳產面臨五大逆風淪慘業」

新台幣緩升格局　學者示警「傳產面臨五大逆風淪慘業」

關鍵字：

美中貿易戰中美貿易戰川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞何立峰貝森特

讀者迴響

熱門新聞

獨／女大生閨蜜檔淪豬仔！遭囚85天獲救

二寶媽嗆尪廢物！約同事摩鐵泡澡：一直高潮

受騙女大生回家了！阿公守巷口「祖孫擁抱」

連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！

彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

成龍新片砸13億慘仆街！

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

即／光華商場驚傳墜樓！35歲耳漏頭裂亡

午後變天！　「下最大」地區曝

爛尾房3年沒人理…人妻巨乳維權拯救全社區

獨／女大生獲釋！阿公要帶她做2件事

「10點後別去地下室」！員林國宅6/9深夜「送肉粽」路線曝光

更多

最夯影音

更多

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面