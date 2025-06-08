中美貿易談判9日登場　中國副總理何立峰率團赴英

▲中方由國務院副總理何立峰領軍，將再次前往倫敦與美方代表財長貝森特進行談判。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美中貿易關係再掀新進展。美國總統川普6日宣布，中美雙方高層將於本月9日在英國倫敦展開新一輪貿易磋商，討論相關協議事宜。中國外交部也於7日晚間證實，國務院副總理何立峰將自8日至13日訪問英國，並出席中美經貿磋商機制的首次會議。

綜合《路透社》與《中新社》報導指出，川普5日曾與中國國家主席習近平進行通話，雙方同意互訪，並要求官員召開高層會談，盼為日益緊張的經貿關係尋求解方。川普6日強調：「雙方會談應該會很順利。」

白宮方面則進一步說明，屆時將由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）代表美方出席，與中方進行磋商。

何立峰曾在今年5月率團前往瑞士日內瓦，參加首輪中美經貿談判；當時雙方曾達成一項為期90天的協議，承諾調降部分關稅稅率，為後續談判奠定基礎。

目前，兩國均面臨緩解經貿緊張局勢的壓力。中國作為全球主要稀土出口國，對其出口政策趨嚴已引發市場震盪；美方則對中國限制美國關鍵進口產品供應，如晶片設計軟體與核電設備，表達擔憂。

分析指出，川普政府近來頻頻強調對等關稅原則，引發國際投資人擔憂全球貿易摩擦升溫，此次倫敦會議被視為觀察雙邊能否緩解衝突、進一步達成共識的關鍵時刻。