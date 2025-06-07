為對等關稅赴美參加能源會議　潘孟安曝賴總統交付一任務　　

▲總統府秘書長潘孟安訪問阿拉斯加。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統府秘書長潘孟安受邀前往美國阿拉斯加，出席「阿拉斯加永續能源會議」，總統府秘書長罕見出訪，更與多位美國官員公開合照互動。潘孟安今（7日）於臉書發文表示，非常榮幸應美國能源部長邀請，前往阿拉斯加參與2025年永續能源會議。出發前，賴清德總統交付他一個任務：有效溝通，確保國家利益，為台灣全力以赴。世界正在改變，台灣就在裡面。面對貿易挑戰與國際局勢動盪，我們沒有選擇停下腳步，只有迎難而上。

美國對等關稅90天寬限期將至，在台灣方面，總統賴清德近日派遣潘孟安率團前往阿拉斯加訪問。潘孟安此次與經濟部次長賴建信、中油公司董事長方振仁於6月2日至5日出席美國「阿拉斯加永續能源會議」。

潘孟安在美國時間5日應邀在「阿拉斯加永續能源會議」中發表演說，從台美雙邊經貿合作，談到穩健的台美關係，是印太地區與全球和平穩定及繁榮的基石。他也代表賴清德總統邀請在座與會貴賓到台灣訪問，並表示，「台灣願意長開雙手跟全球夥伴一起為全球經濟發展盡一份心力」。

潘孟安演說時也強調，台灣政府已準備好持續加強對美合作關係，期待彼此發揮優勢，共同打造「非紅供應鏈」，強化雙方的經濟韌性。

阿拉斯加州州長鄧利維表示，特別感謝來自台灣的朋友到場發言，「我認為你們非常有說服力地闡述了能源安全的必要性，這不僅對阿拉斯加重要，也關乎我們在太平洋地區的夥伴」。

對於該場會議，潘孟安於臉書發文表示，非常榮幸應美國能源部長邀請，前往阿拉斯加參與2025年永續能源會議。出發前，賴清德總統交付我一個任務：有效溝通，確保國家利益，為台灣全力以赴。世界正在改變，台灣就在裡面。面對貿易挑戰與國際局勢動盪，我們沒有選擇停下腳步，只有迎難而上。

潘孟安強調，不只參與，更要發聲，除了在能源會議中發表演說，他也與能源部長Chris Wright、內政部長Doug Burgum、環保署長Lee Zeldin、阿拉斯加州州長Mike Dunleavy、聯邦參議員Dan Sullivan 等美方官員，前往阿拉斯加北坡（North Slope）地區，考察當地極地能源基礎建設。雖然低溫刺骨，我們彼此卻談得熱切，希望能在全球氣候變遷與極權挑戰下，建立民主夥伴的韌性與責任。

潘孟安表示，在AI科技與能源轉型的關鍵時刻，台灣願意與美國攜手成為可信賴的夥伴，積極投入高科技、綠能與供應鏈安全的全球佈局。這不只是一趟跨越7500公里的旅程，更是台灣走向世界的過程。我們選擇主動走出去，理解他人的步伐，也堅定選擇自己的方向，想要謝謝每一位堅定相信台灣的你們。

潘孟安指出，再次感謝美方的邀請，未來，賴清德總統與政府也會持續努在各領域，與美國及國際社會共同合作實現多元堅實的夥伴關係。