　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為對等關稅赴美參加能源會議　潘孟安曝賴總統交付一任務　　

▲▼總統賴清德派總統府秘書長潘孟安訪問阿拉斯加。（圖／總統府提供）

▲總統府秘書長潘孟安訪問阿拉斯加。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統府秘書長潘孟安受邀前往美國阿拉斯加，出席「阿拉斯加永續能源會議」，總統府秘書長罕見出訪，更與多位美國官員公開合照互動。潘孟安今（7日）於臉書發文表示，非常榮幸應美國能源部長邀請，前往阿拉斯加參與2025年永續能源會議。出發前，賴清德總統交付他一個任務：有效溝通，確保國家利益，為台灣全力以赴。世界正在改變，台灣就在裡面。面對貿易挑戰與國際局勢動盪，我們沒有選擇停下腳步，只有迎難而上。

美國對等關稅90天寬限期將至，在台灣方面，總統賴清德近日派遣潘孟安率團前往阿拉斯加訪問。潘孟安此次與經濟部次長賴建信、中油公司董事長方振仁於6月2日至5日出席美國「阿拉斯加永續能源會議」。

潘孟安在美國時間5日應邀在「阿拉斯加永續能源會議」中發表演說，從台美雙邊經貿合作，談到穩健的台美關係，是印太地區與全球和平穩定及繁榮的基石。他也代表賴清德總統邀請在座與會貴賓到台灣訪問，並表示，「台灣願意長開雙手跟全球夥伴一起為全球經濟發展盡一份心力」。

潘孟安演說時也強調，台灣政府已準備好持續加強對美合作關係，期待彼此發揮優勢，共同打造「非紅供應鏈」，強化雙方的經濟韌性。

阿拉斯加州州長鄧利維表示，特別感謝來自台灣的朋友到場發言，「我認為你們非常有說服力地闡述了能源安全的必要性，這不僅對阿拉斯加重要，也關乎我們在太平洋地區的夥伴」。

對於該場會議，潘孟安於臉書發文表示，非常榮幸應美國能源部長邀請，前往阿拉斯加參與2025年永續能源會議。出發前，賴清德總統交付我一個任務：有效溝通，確保國家利益，為台灣全力以赴。世界正在改變，台灣就在裡面。面對貿易挑戰與國際局勢動盪，我們沒有選擇停下腳步，只有迎難而上。

潘孟安強調，不只參與，更要發聲，除了在能源會議中發表演說，他也與能源部長Chris Wright、內政部長Doug Burgum、環保署長Lee Zeldin、阿拉斯加州州長Mike Dunleavy、聯邦參議員Dan Sullivan 等美方官員，前往阿拉斯加北坡（North Slope）地區，考察當地極地能源基礎建設。雖然低溫刺骨，我們彼此卻談得熱切，希望能在全球氣候變遷與極權挑戰下，建立民主夥伴的韌性與責任。

潘孟安表示，在AI科技與能源轉型的關鍵時刻，台灣願意與美國攜手成為可信賴的夥伴，積極投入高科技、綠能與供應鏈安全的全球佈局。這不只是一趟跨越7500公里的旅程，更是台灣走向世界的過程。我們選擇主動走出去，理解他人的步伐，也堅定選擇自己的方向，想要謝謝每一位堅定相信台灣的你們。

潘孟安指出，再次感謝美方的邀請，未來，賴清德總統與政府也會持續努在各領域，與美國及國際社會共同合作實現多元堅實的夥伴關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 8379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
劉俊豪閃球釀大局！鋒總：補位是基本問題
快訊／罷免吳沛憶連署書差3000份！　二階送件未成功
還原「逢甲畢典」火爆場面！200位畢業生等1.5小時：老師就
「全部父母爆氣」逢甲畢典吵到取消！大馬僑生：爸飛4小時來台
快訊／國家警報響！　大雷雨炸3縣市　
快訊／北市重大車禍！　母子雙亡
快訊／10縣市大雨特報　下到晚上
窄巷會車不肯讓！2車「互瞪3小時」　整條路快瘋了
快訊／家長鬧場！逢甲畢典取消　校方道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／罷免吳沛憶連署書差3000份！　二階送件未成功

逾7萬筆不動產未辦「繼承登記」　內政部：若超過15年依法公開標售

卓榮泰指「沒有推動中正路改名計畫」　5小黨批政院背離促轉規定

羅智強批造謠求償200萬　簡舒培反擊：奉陪到底法庭見

快訊／罷免吳思瑤送件遭退！　罷團等到5點：期待張克晉莫忘初衷

為對等關稅赴美參加能源會議　潘孟安曝賴總統交付一任務　　

關稅90天期限將至！潘孟安赴美會多位閣員　綠委：貿易談判實質影響

「徐巧芯不會被罷免」　吳子嘉對賭曹興誠：輸了拍不穿褲子的照片

就差他！賴苡任曝昨晚有去張克晉家樓下　罷免吳思瑤案今送件

藍委在國有地掛抗罷布條、畢業典禮宣傳反罷免　綠批擺明踐踏法治

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【玩躲貓貓】7個月大寶寶見爸突冒出露驚嚇臉XD

【2歲就懂性感睡衣？】媽穿新衣對鏡自拍　2歲娃崩潰也想穿XD

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【燙髮是給自己看的】男友苦勸她不要剪燙髮！設計師一句話讓他無言XD

【同學太性感囉】高中畢業典禮嗨跳KPOP　網讚：男生騷起來沒有女生的事

快訊／罷免吳沛憶連署書差3000份！　二階送件未成功

逾7萬筆不動產未辦「繼承登記」　內政部：若超過15年依法公開標售

卓榮泰指「沒有推動中正路改名計畫」　5小黨批政院背離促轉規定

羅智強批造謠求償200萬　簡舒培反擊：奉陪到底法庭見

快訊／罷免吳思瑤送件遭退！　罷團等到5點：期待張克晉莫忘初衷

為對等關稅赴美參加能源會議　潘孟安曝賴總統交付一任務　　

關稅90天期限將至！潘孟安赴美會多位閣員　綠委：貿易談判實質影響

「徐巧芯不會被罷免」　吳子嘉對賭曹興誠：輸了拍不穿褲子的照片

就差他！賴苡任曝昨晚有去張克晉家樓下　罷免吳思瑤案今送件

藍委在國有地掛抗罷布條、畢業典禮宣傳反罷免　綠批擺明踐踏法治

盜獵集團殺石虎賣錢！還拿獵槍瞄準員警　落跑1天終被逮

力亞士遭兄弟KO！悍將考慮啟用布坎南　曾峻岳二軍受傷需休養

星巴克台江門市開幕　藍綠系外觀成街邊最美風景、還有限定周邊

快訊／罷免吳沛憶連署書差3000份！　二階送件未成功

逾7萬筆不動產未辦「繼承登記」　內政部：若超過15年依法公開標售

台南義消強化第一線救援！南消一大隊辦BLS實作搶黃金3分鐘

青職養成計畫起跑！　南市府釋出125暑期工讀名額人氣爆棚

劉俊豪閃球釀大局！鋒總：補位是基本問題　張育成狀況每日觀察

高中生造假被4校退貨　陳文章鼓勵拼分科「考上台大也歡迎」

中國鬆綁稀土出口？　美3大車廠供應商獲暫時許可

【玩躲貓貓】7個月大寶寶見爸突冒出露驚嚇臉XD

政治熱門新聞

沈伯洋父賺紅錢？吳崢：是中國廠商賺走了錢

快訊／罷免吳思瑤送件遭退！　罷團等到5點：期待張克晉莫忘初衷

就差他！賴苡任曝昨晚有去張克晉家樓下　罷免吳思瑤案今送件

「徐巧芯不會被罷免」　吳子嘉對賭曹興誠：輸了拍不穿褲子的照片

幕後／國軍加薪修法喊卡！　藍白合因一事生變、4立委嗨玩關島還未回

內政部宣布6月15日警察節放假　慰勉警察人員全年無休辛勞

美國關稅90天寬限將至　賴清德派潘孟安赴阿拉斯加會晤眾美國官員

34架次共機出海擾台空、海域　國防部：具高度挑釁意味

罷免綠委6連敗！罷吳思瑤連署沒領銜人仍要送件　苦主回應了

轟蔣萬安「蔣不聽」　苗博雅：廢公館公車地下道「違背常識」

不滿簡舒培又造謠！羅智強連2案一起告　共求償200萬元

台中女大生淪柬埔寨豬仔！　洪孟楷籲3大關鍵動起來：遏止人口販運

雙罷劫團隊鬧翻！領銜人搬走近10箱連署書

柯志恩遭指「濫用公務車」怒提告　黃敬雅：請不要刻意轉移焦點

更多熱門

相關新聞

馬斯克提議成立新政黨　黨名想好了

馬斯克提議成立新政黨　黨名想好了

美國億萬富翁馬斯克與總統川普鬧翻，還在社群平台X發起投票提議建立新政黨，結果吸引563萬多名網友投票，高達80.4%的人表示贊成。馬斯克還發文提及可能的黨名「美國黨」（America Party）。

關稅90天期限將至！潘孟安赴美會多位閣員　綠委：貿易談判實質影響

關稅90天期限將至！潘孟安赴美會多位閣員　綠委：貿易談判實質影響

川習通話3大解析！聚焦經貿　台灣議題冷處理

川習通話3大解析！聚焦經貿　台灣議題冷處理

馬斯克挾帶高人氣　川普小心了

馬斯克挾帶高人氣　川普小心了

歡談遭逢暗殺經驗！川普、李在明邀打高爾夫

歡談遭逢暗殺經驗！川普、李在明邀打高爾夫

關鍵字：

潘孟安台美合作阿拉斯加能源會議賴清德關稅川普

讀者迴響

熱門新聞

逢甲大學畢典出包！2家長當面開撕

花蓮女屍遭浪拍打上岸！死者身分曝光

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

日美少女體操選手宣布轉行拍AV

海軍艦長帶酒醉女下屬開房上訴判更重

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

花旗突宣布在華裁員3500名技術人員

媽媽直播點火「20秒不能脫衣」　慘燒死！

即／北市自小客遭遊覽車撞翻　2人無呼吸心跳

天受宮不見「帝爺公蛇」　宮主夜見金頭大蜈蚣

每天灌2公升水仍得腎結石！泌尿醫示警

獨家／金曲獎頒獎典禮爆「沒有主持人」！

北市嚴重車禍「駕駛噴飛」　目擊女嚇哭：頭上都是血

陸豪乳網紅吃播突「拉背心露點2秒」帳號遭封鎖

吃Buffet見「台灣人1習慣」外國人傻眼！全場秒懂

更多

最夯影音

更多

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面