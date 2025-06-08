川普、馬斯克翻臉內幕曝光　一份文件成決裂導火索

▲美媒曝川普、馬斯克白宮衝突內幕，盟友提名遭拔加速2人撕破臉。（組圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與全球首富馬斯克（Elon Musk）近日翻臉，雙方數次隔空交火引發各界關注。美媒近日曝光兩人決裂的其中一項關鍵，就是兩人在白宮發生了一場衝突，川普不願提名馬斯克的親密盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）出任國家航空暨太空總署（NASA）署長。

根據紐約時報（The New York Times）報導，川普日前在白宮的橢圓辦公室替馬斯克舉辦告別記者會之前，他的幕僚送來了一份文件，內容是關於艾薩克曼曾經向多位民主黨的重要人士捐款，有些名單他甚至從來沒有見過，這份文件讓他異常憤怒。

報導指出，川普閱讀完文件後相當憤怒，但他第一時間忍住沒有發作，直到告別記者會結束、攝影人員全部離開後，他才立刻找馬斯克對峙，一邊大聲唸出艾薩克曼的捐款名單，一邊搖頭示意艾薩克曼的行為相當不妥，讓馬斯克相當錯愕。

馬斯克試圖向川普解釋，聲稱艾薩克曼在乎的是「把事情做好」，或許艾薩克曼曾捐款給民主黨人，但其他許多人也都這麼做，在這種情況下任用艾薩克曼，也更能顯示川普「用人唯才」。然而，川普卻完全聽不進馬斯克的話，還告訴對方「人是不會改變的」，「這些人最後一定會變節，對我們不利」。

馬斯克當時沒有繼續替艾薩克曼辯護，原因是他擔心仍在現場的其他官員，例如白宮總統人事辦公室主任戈爾（Sergio Gor），他在主持政府效率部期間曾多次因人事問題跟戈爾發生衝突，他也相信在這次會面結束後，他仍有機會可以私下說服川普，

然而，事情的發展卻不如馬斯克所願，川普在數小時後就宣布取消艾薩克曼的提名，讓他感到相當震驚。報導說，川普與馬斯克的情誼，其實早在過去幾個月馬斯克跟川普政府官員的衝突中逐漸冷淡，艾薩克曼的事件只是加速了2人決裂。

知情人士指出，其實艾薩克曼向民主黨人士捐款並不是什麼大問題，在艾薩克曼獲得提名之前、總統及政府人員交接期間，川普本人及他的團隊成員就曾聽取過有關艾薩克曼的捐款簡報，原本都沒有什麼問題，直到5月30日川普拿到捐款細節的文件為止，顯然那份文件改變了川普的心意。