　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮分手擂台轉折！　馬斯克突收回「川普核彈級爆料」推文

▲全球首富馬斯克與美國總統川普撕破臉。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克與美國總統川普撕破臉。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與全球首富馬斯克（Elon Musk）近日撕破臉，馬斯克更在X平台直指「川普在淫魔艾普斯坦的仲介名單上」。然而媒體發現，該則「核爆級」貼文後來已經被馬斯克刪除，馬斯克的態度似乎也在這場言語衝突中稍微緩和下來。

川普與馬斯克關係最親密的時候，是在馬斯克成為川普競選的大金主後，並在川普政府聘其為「政府效率部」（DOGE）主管期間，如今馬斯克已辭去該職務。

馬斯克5日於X上驚人爆料，「該是投下一顆重磅炸彈的時候了」，接著直接標註川普本人的帳號，並表示川普出現在已故淫魔艾普斯坦的檔案中，「這才是那份檔案至今未公開的真正原因。祝你今天愉快，DJT！」

川普始終未對馬斯克的「核彈級爆料」正面回應，他6日對媒體表示，考慮取消對馬斯克企業的補助與貸款，強調「這必須公平才行」。儘管語氣強硬，川普仍表示祝馬斯克一切順利，馬斯克隨後回應，「我也是，祝你順利」，並對川普是否撤補的表態回覆，「公平就好。」

這場衝突起因於馬斯克反對川普推動的「大而美支出法案」（Big Beautiful Bill），並批評該法案將增加赤字。川普與盟友反擊指出，馬斯克反對是因為該法案削減了對電動車產業的補助。馬斯克則聲稱自己不需要這些補助。

馬斯克對川普發難的同一天，特斯拉股價大跌導致其個人財富蒸發約270億美元，另一邊，他旗下AI公司xAI正向摩根士丹利洽談高達50億美元的貸款，而這場政治紛爭可能對融資造成影響，近一步打擊馬斯克的財物情況。

川普避談艾普斯坦的指控，在Truth Social上發文強調大而美法案的重要性，還稱「我不介意馬斯克背叛我，但他應該幾個月前就這麼做。」

川普5日暗示馬斯克對於白宮撤回對電動車補助、以及川普政府撤換馬斯克推薦給NASA的主管人選艾薩克曼（Jared Isaacman），因為此舉可能影響SpaceX的政府合約。川普於周末正式撤回艾薩克曼於NASA的主管提名。

面對川普政府的手段，馬斯克的暴走發言似乎也在周末暫時平息下來，先前丟出的「核爆級爆料」也已在他的X帳號發文河道中消失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 8379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2女大生淪豬仔　幕後功臣6小時救到人
台人沖繩租車「加錯油」賠8萬維修費　轟日商敲竹槓：台灣只要1
「1號颱風」再等等　最新預測曝
午後變天！　「下最大」地區曝
川普、馬斯克翻臉內幕曝光　一份文件成導火線
受騙女大生回家了！阿公早早就守在巷口　「祖孫深情擁抱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列空襲釀55死　加薩援助發放中心槍響再添6人亡

中美貿易談判9日登場　中國副總理何立峰率團赴英

川普警告馬斯克：改挺民主黨將付出嚴重後果

白宮分手擂台轉折！　馬斯克突收回「川普核彈級爆料」推文

川普、馬斯克翻臉內幕曝光　一份文件成決裂導火索

母馬體內找到男人DNA　他繩子綑綁「人獸性侵」結局竟免坐牢

想看電視被媽媽罵！　14歲弟憤而輕生「陳屍空屋」

住加護病房遭性侵！印度女痛訴男護理人員「趁半昏迷伸狼爪」

「救命神機」擋下砲彈碎片！烏兵靠手機奇蹟逃死　三星霸氣回應了

金正恩誇口撐百年！北韓新宅「蓋不到一年」全壞　煙囪卡死釀命案

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

【辣椒也不放過？】彰化短褲姐邊偷竊邊「抓臀」！　囂張行徑全錄下

【家長鬧場急喊卡】逢甲機電系畢典取消！　校方致歉：6月下旬補辦

女大生閨蜜檔被騙當豬仔！　囚85天獲救「阿公對不起我錯了」

以色列空襲釀55死　加薩援助發放中心槍響再添6人亡

中美貿易談判9日登場　中國副總理何立峰率團赴英

川普警告馬斯克：改挺民主黨將付出嚴重後果

白宮分手擂台轉折！　馬斯克突收回「川普核彈級爆料」推文

川普、馬斯克翻臉內幕曝光　一份文件成決裂導火索

母馬體內找到男人DNA　他繩子綑綁「人獸性侵」結局竟免坐牢

想看電視被媽媽罵！　14歲弟憤而輕生「陳屍空屋」

住加護病房遭性侵！印度女痛訴男護理人員「趁半昏迷伸狼爪」

「救命神機」擋下砲彈碎片！烏兵靠手機奇蹟逃死　三星霸氣回應了

金正恩誇口撐百年！北韓新宅「蓋不到一年」全壞　煙囪卡死釀命案

以色列空襲釀55死　加薩援助發放中心槍響再添6人亡

中美貿易談判9日登場　中國副總理何立峰率團赴英

山本由伸6局無失分好投白工！道奇不敵紅雀　大谷翔平唯一得分

台銀人壽總經理　遭控霸凌下屬

川普警告馬斯克：改挺民主黨將付出嚴重後果

可能「劇烈降雨」　連3天時間曝光

侯佩岑《浪姐6》成團爆「跳舞划水」爭議！網批動作跟不上…親自回應

李明川剛過50歲生日　「宣布暫離台灣」原因曝光

台中2女大生受騙淪豬仔　里長陳建良協助6小時成功營救

「1號颱風」再等等　最新預測曝

女大生閨蜜檔被騙當豬仔！　囚85天獲救「阿公對不起我錯了」

國際熱門新聞

川普、馬斯克翻臉內幕曝光

「救命神機」擋下砲彈碎片！烏兵奇蹟逃死

他性侵母馬　結局竟免坐牢

台灣料理登日本學餐　網友崩潰：滷肉飯在哪

媽媽直播點火「20秒不能脫衣」　慘燒死！

白宮分手擂台轉折！　馬斯克突收回「川普核彈級爆料」推文

旅客機場辦理託運被拒　原因超意外

媽媽不准看電視　14歲弟離家出走輕生亡

金正恩蓋民宅　不到一年「煙囪卡死」釀命案

加熱食物少這步驟恐中毒！　剩菜最多放4天

女住進加護病房　遭男護理人員性侵

行李等好久　專家親授5招省時間

印尼情侶「婚前激戰」罰100下公開鞭刑！

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

更多熱門

相關新聞

川普、馬斯克翻臉內幕曝光

川普、馬斯克翻臉內幕曝光

美國總統川普（Donald Trump）與全球首富馬斯克（Elon Musk）近日翻臉，雙方數次隔空交火引發各界關注。美媒近日曝光兩人決裂的其中一項關鍵，就是兩人在白宮發生了一場衝突，川普不願提名馬斯克的親密盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）出任國家航空暨太空總署（NASA）署長。

英國汽車產量突破70年來新低點

英國汽車產量突破70年來新低點

路透：中國暫時開放向美3大車廠出口稀土

路透：中國暫時開放向美3大車廠出口稀土

為對等關稅赴美參加能源會議　潘孟安曝賴總統交付一任務　　

為對等關稅赴美參加能源會議　潘孟安曝賴總統交付一任務　　

馬斯克提議成立新政黨　黨名想好了

馬斯克提議成立新政黨　黨名想好了

關鍵字：

川普馬斯克美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／女大生閨蜜檔淪豬仔！遭囚85天獲救

二寶媽嗆尪廢物！約同事摩鐵泡澡：一直高潮

受騙女大生回家了！阿公守巷口「祖孫擁抱」

連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！

彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

成龍新片砸13億慘仆街！

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

即／光華商場驚傳墜樓！35歲耳漏頭裂亡

午後變天！　「下最大」地區曝

爛尾房3年沒人理…人妻巨乳維權拯救全社區

獨／女大生獲釋！阿公要帶她做2件事

「10點後別去地下室」！員林國宅6/9深夜「送肉粽」路線曝光

更多

最夯影音

更多

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面