白宮分手擂台轉折！　馬斯克突收回「川普核彈級爆料」推文

▲全球首富馬斯克與美國總統川普撕破臉。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與全球首富馬斯克（Elon Musk）近日撕破臉，馬斯克更在X平台直指「川普在淫魔艾普斯坦的仲介名單上」。然而媒體發現，該則「核爆級」貼文後來已經被馬斯克刪除，馬斯克的態度似乎也在這場言語衝突中稍微緩和下來。

川普與馬斯克關係最親密的時候，是在馬斯克成為川普競選的大金主後，並在川普政府聘其為「政府效率部」（DOGE）主管期間，如今馬斯克已辭去該職務。

馬斯克5日於X上驚人爆料，「該是投下一顆重磅炸彈的時候了」，接著直接標註川普本人的帳號，並表示川普出現在已故淫魔艾普斯坦的檔案中，「這才是那份檔案至今未公開的真正原因。祝你今天愉快，DJT！」

川普始終未對馬斯克的「核彈級爆料」正面回應，他6日對媒體表示，考慮取消對馬斯克企業的補助與貸款，強調「這必須公平才行」。儘管語氣強硬，川普仍表示祝馬斯克一切順利，馬斯克隨後回應，「我也是，祝你順利」，並對川普是否撤補的表態回覆，「公平就好。」

這場衝突起因於馬斯克反對川普推動的「大而美支出法案」（Big Beautiful Bill），並批評該法案將增加赤字。川普與盟友反擊指出，馬斯克反對是因為該法案削減了對電動車產業的補助。馬斯克則聲稱自己不需要這些補助。

馬斯克對川普發難的同一天，特斯拉股價大跌導致其個人財富蒸發約270億美元，另一邊，他旗下AI公司xAI正向摩根士丹利洽談高達50億美元的貸款，而這場政治紛爭可能對融資造成影響，近一步打擊馬斯克的財物情況。

川普避談艾普斯坦的指控，在Truth Social上發文強調大而美法案的重要性，還稱「我不介意馬斯克背叛我，但他應該幾個月前就這麼做。」

川普5日暗示馬斯克對於白宮撤回對電動車補助、以及川普政府撤換馬斯克推薦給NASA的主管人選艾薩克曼（Jared Isaacman），因為此舉可能影響SpaceX的政府合約。川普於周末正式撤回艾薩克曼於NASA的主管提名。

面對川普政府的手段，馬斯克的暴走發言似乎也在周末暫時平息下來，先前丟出的「核爆級爆料」也已在他的X帳號發文河道中消失。