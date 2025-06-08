川普警告馬斯克：改挺民主黨將付出嚴重後果

▲全球首富馬斯克與美國總統川普決裂。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）之間的關係持續惡化，雙方的口水戰近期更趨白熱化。川普今天（5日）接受美國國家廣播公司（NBC）電話專訪時明確表示，無意修補與馬斯克的關係，並警告這位昔日盟友兼金主，若在2026年期中選舉支持民主黨候選人，恐將面臨「嚴重後果」。

川普在訪談中被問及與馬斯克的關係是否已正式告終，他毫不猶豫地回應：「我想是這樣沒錯。」他指出，自己目前有更重要的事情要處理，不會再花時間與馬斯克互動，「我在選舉上取得壓倒性勝利。早在這些爭議發生前，我就給過他很多機會。我在第一任期內給了他機會，甚至可以說救了他一命。我沒有打算再跟他說話。」

針對近期外界傳出馬斯克可能在2026年美國期中選舉中出手支持民主黨籍候選人，川普語帶威脅地表示，如果馬斯克真的採取這種行動，「將會為此面臨後果」。不過他並未進一步說明所謂「後果」的具體內容。

根據《美聯社》報導，馬斯克旗下事業與美國聯邦政府之間有多項高額合約，從太空探索科技公司SpaceX、電動車製造商特斯拉（Tesla），到人工智慧公司xAI等，均與聯邦資金或補助有密切關係。川普的談話雖未點名施壓，但已釋出強烈訊號，顯示這場馬川交惡風波恐將延燒至政治與商業領域。

外界普遍認為，川普與馬斯克的裂痕始於馬斯克近日接連批評川普政府提出的「大而美支出法案」（Big Beautiful Bill），並暗示該法案將導致美國預算赤字惡化。川普則反擊指出，馬斯克反對該法案，是因為川普政府已取消對電動車產業的補助政策，進而衝擊特斯拉利益，並撤回馬斯克推薦的NASA主管人選，可能影響SpaceX未來的合約安排。