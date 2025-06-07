逢甲畢典「有1方式可解」校方卻喊停！律師：危機處理能力真的不行

▲逢甲大學。（圖／民眾提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台中逢甲大學機電系昨（6日）晚舉行畢業典禮，但有兩名家長因先前小孩的性平糾紛尚未解決，在畢典上碰面後互罵，校方協調不成便取消畢典。對此，律師林智群認為，其實學校是可以採取一定措施來減少雙方互動的，然而逢甲大學的工作人員卻任由雙方家長互罵，「這個危機處理能力真的不行」。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文表示，針對性平糾紛，其實學校可以採取一定措施，減少雙方互動。他舉例，可以將兩人隔開在對角線的位置，這樣倘若被害者家長仍不滿，「那就是被害人家屬自己堅持與加害人進行互動，責任不在學校。難道學校要派專人陪同，確認他們兩個人在校園內碰不在一起嗎？學校有那麼大的責任嗎？」

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然而，逢甲大學的工作人員卻任由雙方家長互罵，長達2小時都無法處理，最後更是直接宣布不舉行畢業典禮，讓林智群直言，「這個危機處理能力真的不行」。

林智群也引用相關法條，根據校園性別事件防治準則第26條第1項第2款規定，學校機關於必要時，得「尊重被害人之意願，減低當事人雙方互動之機會，並得依被害人之申請或由性平會評估該事件對學生受教權及校園安全之影響，中止當事人雙方執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會之關係，或命行為人迴避」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「校方無能到了極點」、「可以看出從事件開始，學校就沒有積極作為，才會導致學生、家長、校風三者全輸的結果」、「校方處理事情能力怎麽那麽差」。

針對此事，逢甲大學發聲明表示，針對6月6日晚間機電系畢業典禮現場發生之突發情形，逢甲大學深表遺憾，並對受影響的畢業生及蒞臨現場的親友表達最誠摯的歉意。他們理解並重視畢業生和家長的失望與不滿，已與機電系研擬於6月下旬補辦典禮。

本文經林智群律師授權引用