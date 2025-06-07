罷免吳思瑤送件被拒！　戴錫欽：國民黨要為連署疏失道歉

▲發起罷免民進黨立委吳思瑤的民間團體「地動刪瑤」召集人賴苡任（左起）與國民黨台北市黨部主委戴錫欽、備補領銜人詹嘉文等人一同前往台北市選委會送件。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤團「地動刪瑤」今（7日）下午送件第二階段連署書，但因領銜人張克晉未出現，被台北市選委會拒收。國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽表示，國民黨對於在這次聯署過程中產生疑似偽造文書或觸及相關法律問題，應該要深自檢討，且對張克晉或過程中有任何疏失，必須向外界表達歉意。

「地動刪瑤」今下午1時到台北市選委會送交第二階段連署書，但因罷瑤領銜人張克晉上月宣布退出，之後更換領銜人也失敗，今日送件只好由備補領銜人詹嘉文來遞交，不過因不符規定，遭北市選委會拒收。

下午1點25分左右，團隊將今天預計送件的2萬7290份連署書帶到選委會外，詹嘉文表示，剛剛送件遭到選委會拒收，因為依規定要由領銜人送件，而團隊將等到5點鐘，期待張克晉莫忘初衷，共同走完最後一哩路。

根據選罷法規定，罷瑤二階連署門檻為2萬6717份，而今天送件2萬7290份，戴錫欽表示，很感謝罷團與所有議員們的努力，選委會到五點半為止，大家會一起等到五點半，希望張克晉會回心轉意，讓大家可以順利送件，今天的2萬7290份真的非常不容易，在寒蟬效應下，非常感謝大家堅持到最後一刻，希望最後可以順利送件。

戴錫欽也說，國民黨對於在這次聯署過程中產生疑似偽造文書或觸及相關法律問題，應該要深自檢討，且對張克晉或過程中有任何疏失，必續向外界表達歉意。

