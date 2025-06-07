大罷免首波成案何時宣告？　中選會：6/20開會後對外說明

▲中選會。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

大罷免第二階段連署書已有31個罷藍委案完成送件，而《選罷法》規定，地方選委會應於送件後40日內完成查對，中選會今（7日）表示，將於20日召開例行委員會議，屆時將於會後針對首波罷免案成案對外說明。

根據《選罷法》第83條第1項，選委會針對立法委員之罷免應於40日內，查對連署人名冊；第2項，經查對後，如不足規定人數，由選委會通知提議人之領銜人於10日內補提，嗣後，連署人數符合規定者，選委會應為罷免成立之宣告。

全台大罷免邁向最後投票的第三階段，地方選委會正緊鑼密鼓查對立委罷免案的二階連署，若依罷免案送件日程推算，除了於5月12日送件的張智倫（新北第8選區）案、林德福（新北第9選區）案、5月23日送件的林沛祥（基隆選區）案，以及6月3日與6月4日才剛完成補件的馬文君（南投第1選區）與游顥（南投第2選區）案之外，其餘26件罷免案將於委員會議前進入補件程序，或於當天委員會宣告罷免成案。

中選會表示，6月份中選會委員依例原本就安排於6月20日（五）開會，又首波區域立委罷免案二階連署名冊查對期限亦以6月中旬前後結束者居多，因此，將於6月20日（五）該日開會審定。

中選會進一步說明，在6月20日（五）會後，約莫傍晚時分前後，中選會將循例對外發稿做相關說明，然而，現階段選務不語，自不做查對進度或結果之不必要評論或回應，則請各界諒察。