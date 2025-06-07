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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／罷免吳思瑤送件遭退！　罷團等到5點：期待張克晉莫忘初衷

記者崔至雲／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤團「地動刪瑤」今（7日）下午1時到台北市選委會送交第二階段連署書，不過在下午1點25分左右，團隊將今天預計送件的2萬7290份連署書帶到選委會外，並表示，連署書遭選委會退件，而團隊將等待領銜人張克晉出現，一路將等到下午5點，選委會結束收件。

「地動刪瑤」今下午1時到台北市選委會送交第二階段連署書，但因罷瑤領銜人張克晉上月宣布退出，之後更換領銜人也失敗，今日送件只好由備補領銜人詹嘉文來遞交，不過因不符規定，遭北市選委會拒收。

下午1點25分左右，團隊將今天預計送件的2萬7290份連署書帶到選委會外，詹嘉文表示，剛剛送件遭到選委會拒收，因為依規定要由領銜人送件，而團隊將等到5點鐘，期待張克晉莫忘初衷，共同走完最後一哩路。

根據選罷法規定，罷瑤二階連署門檻為2萬6717份，而今天送件2萬7290份，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽表示，很感謝罷團與所有議員們的努力，選委會到五點半為止，大家會一起等到五點半，希望張克晉會回心轉意，讓大家可以順利送件，今天的2萬7290份真的非常不容易，在寒蟬效應下，非常感謝大家堅持到最後一刻，希望最後可以順利送件。

▲▼ 發起罷免民進黨立委吳思瑤的民間團體「地動刪瑤」召集人賴苡任與備補領銜人詹嘉文、國民黨台北市黨部主委戴錫欽、台北市議員汪志冰、台北市議員林杏兒、台北市議員侯漢廷等人一同前往台北市選委會送件 。（圖／記者李毓康攝）

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