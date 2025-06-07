快訊／罷免吳沛憶連署書差3000份！　二階送件未成功

▲罷吳沛憶案領銜人李孝亮前往台北市選委會送件。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免民進黨立委吳沛憶團隊今（7日）下午2時前往台北市選委會送第二階段連署書，不過，經送件後，該案領銜人李孝亮下樓接受媒體訪問時表示，這次連署僅有19831份，差了法定門檻3000多份，但「老驥伏櫪志在千里」，已充分反應萬華居民對於執政黨的不滿。

李孝亮今日帶領志工團隊到北市選委會送件，但因份數不夠，到選委會沒多久就下樓受訪，他表示，因為份數沒有達標，所以到選委會後，並沒有進行清點的工作，剛剛從樓上把裝著連署書的紙箱拖下來時，心裡有滿滿的感慨，老驥伏櫪志在千里，雖然這次沒有辦法達標，但相信這些連署書已經充分反映中正萬華的眾對執政黨的憤怒與不滿，所以相信有這樣的連署書作為民意的基礎，相信未來在罷免、反罷免的這個路上，一定會走得更加順利。

對於罷免活動告一個段落，下一步要如何？李孝亮笑說，現在工作告一段落，所以要重新找工作，然後看一下未來有什麼新的安排。他也強調，現在全力做反罷免工作，「因為反罷免才是我們未來的重中之重」。

李孝亮也強調，希望藉助這一次的罷免學習到的經驗，一起把這個經驗用在未來反罷免，不僅是雙北的反罷免，甚至全台灣的反罷免活動，他們都會積極的參與，罷免吳沛憶的基地也會變成反罷免基地。

受訪完後，李孝亮則向媒體鞠躬致謝，同時轉身向志工團隊擁抱，其中部分志工也忍不住情緒，直接爆哭。