快訊／罷吳失敗！　吳沛憶：謝謝連署的朋友「讓我知道要更努力」

▲綠委吳沛憶。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷免民進黨立委吳沛憶團隊今（7日）下午2時到台北市選委會送件第二階段連署書，不過，此次連署僅有19831份，差了法定門檻3000多份，罷免吳沛憶確定未能成案。對此，吳沛憶回應，謝謝大家挺身而出，用愛的力量擋下惡罷，往後仍將不分黨派努力服務，很感謝許多不分黨派的里長情義相挺，也要和簽下連署的朋友說聲謝謝，謝謝你們讓我知道還必須更努力，接下來，我會展開感謝之旅，親自向每位致上答謝。仍相信愛能超越仇恨。

吳沛憶表示，謝謝大家挺身而出，用愛的力量擋下惡罷，往後我仍將不分黨派努力服務，將近半年被鎖定為報復罷免的頭號目標，也為地方帶來一些紛擾，讓大家替我操心了。這段時間裡，很感謝許多不分黨派的里長情義相挺。有些藍營朋友被下軍令繳連署書，我對大家沒有任何責怪之意。

吳沛憶指出，往後的日子，她的在地服務依然會秉持初衷，不分黨派，不會有所改變，請不用擔心。也要和簽下連署的朋友說聲謝謝，謝謝你們讓我知道還必須更努力。身處艱困選區，我面對的向來是挑戰，更沒有氣餒的權利。

吳沛憶強調，從基層開始作民代的七年，我深知放下身段，用最大的誠意集結在地最大的合作，才能打破藩籬，不分黨派，不分階級貧富，盡力照顧到每一個角落。在國會，要求自己質詢一場都不能缺席。為地方，持續爭取預算跟建設。教育、文化、交通、觀光，許多努力正要開花結果。捷運萬大線邁向最後階段、九號基地改建已經啟動、萬華車站改造即將開始。還很多任務正等待我去完成。

吳沛憶指出，真的很感謝你們把中正萬華託付給吳沛憶，看到有鄉親為我抱不平而哭泣，讓人不捨。自己不擅表達情感，但你們的疼惜和關愛，我會放在心裡很久很久，也會用更大的努力來回報。感謝一路陪伴的議員夥伴劉耀仁、洪婉臻，有你們是我的最大後盾。

吳沛憶強調，還要謝謝從不同縣市、地區自願來幫忙的志工，組成「守護正義小隊」，陪我走遍大街小巷。有大家的支持，才讓溫暖繼續留在中正萬華。接下來，我會展開感謝之旅，親自向每位致上答謝。仍相信愛能超越仇恨，只要我們夠熱愛台灣的這片土地，終有一天能牽起雙手，一起為守護她而努力吧！