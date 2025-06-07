羅智強批造謠求償200萬　簡舒培反擊：奉陪到底法庭見

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委羅智強今（7日）於社群平台表示，民進黨台北市議員簡舒培先是造謠他將政治獻金洗到自己的基金會，近日又和罷團一起造謠他電話騷擾柯建銘，為此，他決定向簡舒培求償200萬。不過，簡舒培稍早也發文狠酸，羅智強只敢打民事，就是怕她告誣告，但既然這麼愛告，她也奉陪到底，法庭見。

羅智強提及，簡舒培三天兩頭在臉書催他提告，他今天已委請律師，遂了簡舒培的心願，告她兩個案子各求償100萬元，合計200萬元，一個案子都跑不了。

羅智強指出，這兩個案子包括，先前簡舒培造謠他假藉選桃園市長募款，把政治獻金「轉到自己的基金會、把錢洗出去」；近日又和綠媒、罷團起舞造謠他在國會殿堂用電話騷擾柯建銘。

針對羅智強的最新動作，簡舒培反嗆，告人成癮的「訟棍」羅智強委員，一開始要她「關五年」，現在變成要她「賠兩百萬」，顯見羅智強終究還是不敢提刑事告訴，改走民事求償，整套邏輯，一看就懂。

簡舒培質疑，羅智強不敢打刑案，是怕法院認證？還是怕被她反告誣告？現在轉打民事，做政治秀、混淆焦點，一直說她造謠，卻講不出是哪一句話是造謠。

簡舒培強調，羅智強2022年選桃園市長募款1431萬元，竟有近七成支付給自家「人人未來教育基金會」董事開設的雪芃設計顧問有限公司，6月宣布退選後還把政治獻金花光光，這不是她編的，是羅智強自己申報的。

最後，簡舒培透露，自己說的每一句話都有事實依據、有公開資料，她認為，羅智強不敢告刑案，就是在心虛，改走民事，就是怕輸，但既然這麼愛提告，她也奉陪到底，法庭見。