高屏迎戰超高齡海嘯　呂建德、林萬億美和科大世紀同台

▲美和科技大學社會工作系6日舉辦「2025社會服務與民生產業研討會」。（圖／美和科技大學提供）

記者陳崑福／屏東報導

台灣將於2025年正式邁入「超高齡社會」，面對人口結構的嚴峻挑戰，社會福利體系的轉型迫在眉睫。美和科技大學社會工作系於今（6）日舉辦「2025社會服務與民生產業研討會」，特別邀請到現任衛生福利部政務次長呂建德與前行政院政務委員林萬億教授，進行一場備受矚目的世紀對話，吸引了全國超過百位產官學界專家與青年學子參與。

這次研討會的兩位主講人，恰好代表了台灣社福政策的「現在進行式」與「未來發展式」。前行政院政務委員、社工界大老林萬億教授，是過去推動長照2.0等重大政策的核心人物。而現任衛福部次長呂建德，在入閣前為中正大學社會福利系名譽教授，如今正是擘劃「長照3.0」的關鍵操盤手。兩位跨世代的掌舵手同台，為台灣社福的未來路徑，激盪出精彩火花。

呂建德次長以「邁向社會投資型的福利國」為題，從國家宏觀戰略高度，剖析台灣所面臨的低生育率、勞動力短缺與人口老化等多重挑戰。他強調，傳統的補救式福利政策已不足以應對未來，台灣必須轉向「社會投資國」思維。

「我們不能只做『事後補破網』的消極福利，而是要將每一分錢都視為對國家未來的『人力資本投資』。」呂次長指出，政府應擴大對兒童托育、教育、勞動力培訓及長期照顧的投資，藉此提升國民的生產力與社會參與，從根本上解決國安級的人口問題。他的演說為政府未來的福利政策，定下了「proactive（積極）」而非「reactive（被動應對）」的戰略基調。

作為社工界的精神領袖，林萬億教授則以「把社區帶回來：從社區發展到共生社區」為題，提出與宏觀政策互補的在地實踐路徑。他認為，面對照顧人力短缺、家庭功能式微的困境，解方不在於無限擴張的機構，而在於活化社區的內在能量。

「國家的政策藍圖再好，若沒有社區的承接與活化，終將是空中樓閣。」林萬億教授倡議建立「共生社區」的理念，打破「照顧者」與「被照顧者」的二元對立，透過鄰里互助、青銀共創、跨代共融，讓社區成為支持每個人的堅實網絡。「唯有讓每個人都成為社區的一份子，既能貢獻、也能受助，才能真正實現『在地安老』的理想。」

這場高峰對話最大的亮點，在於兩位講者所提出的「國家大政」與「社區實踐」形成完美的互補。呂次長的「社會投資」為台灣社福體系搭建了強健的政策骨架，而林萬億的「共生社區」則為這個骨架注入了溫暖的社區血肉。

與會學者表示，這場對話清晰地描繪出台灣未來社福的雙軌路徑：由上而下的國家級戰略投資，以及由下而上的社區自主培植，兩者缺一不可。

美和科技大學民生學院院長李昭憲表示，作為南台灣培育社工人才的重要基地，美和科大很榮幸能促成這場意義非凡的對話。我們期許透過這樣的平台，不僅讓學界與實務界洞悉政策最前沿的脈動，更能激勵我們的年輕學子，勇敢投身於這場攸關台灣未來的社會工程。

美和科大表示，這次研討會不僅為台灣的社福挑戰提供了深刻的洞見，更彰顯了政策傳承與創新的精神，為即將到來的超高齡社會，點亮了一盞充滿希望的指引明燈。