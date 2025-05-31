台灣邁入超高齡社會　南投縣府邀公益平台分享拚公益經驗

▲南投縣社勞局攜手公益平台，開創在地社福新局。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為強化南投縣社區組織與社福團體之協作能量，推動全齡宜居與多元永續社會福利，縣政府社會及勞動局5月21日舉辦「一起夢想支持微型社福合作」提案說明會，邀請「台灣一起夢想」公益協會專案經理陳醒荷指導，並由「臺灣蒙恩的孩子」教育協會秘書長范榕芳分享實務申請與執行經驗。

本次說明會吸引全縣11個鄉鎮市公所、39個社區發展協會及4個團體，計近百位社區夥伴參與，由公益協會詳細介紹合作平台的運作機制、申請資格、常見問題與募資輔導資源，協助有志投入福利服務的在地團體善用數位公益平台，爭取媒體曝光與群眾支持，提升組織可見度及永續經營能力（平台資訊：https://510.org.tw/agencies）。

另為強化社區理解與參與意願，現場也邀請曾成功申請計畫之單位分享經驗，藉由實例引導社區深入認識平台特色與操作流程，並開放現場討論，提供實質交流與提問機會。

縣府社勞局表示，根據國發會推估，我國將於今年9月正式進入超高齡社會(高齡人口占20%)，但該縣高齡人口已達21.74%，在高齡化與少子女化雙重趨勢下，唯有藉由公私協力、整合多元資源，才能健全社會福利體系；此次說明會希望能鼓勵社區團體主動提案，透過公益協會提供的平台，獲得資金、媒體與專業諮詢等多重支持，強化社區組織功能與服務執行力，並推展在地長照、兒少照顧、弱勢陪伴等多元服務，該局未來亦將持續鏈結企業、非營利組織與中央資源，推動社區型福利網絡，厚植社會安全基礎。