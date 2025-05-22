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ETtoday入圍銀響力新聞獎　高齡犯罪、超高齡社會及善終議題獲肯定

▲銀響力新聞獎22日公布入圍名單，《東森新媒體ETtoday》入圍即時新聞、專題新聞及調查報導等3項，備受肯定。（圖／記者林挺弘攝）

▲銀響力新聞獎22日公布入圍名單，《東森新媒體ETtoday》入圍即時新聞、專題新聞及調查報導等3項，備受肯定。（圖／記者林挺弘攝）

記者陳詩璧／台北報導

由弘道基金會主辦的「銀響力新聞獎」今（22日）公布第五屆入圍名單，《東森新媒體ETtoday》入圍三項大獎，包括探討善終議題的《當生命枯萎，該如何翩然離去？－瓊瑤辭世後善終議題再討論》入圍「平面及網路（文字）類－即時新聞獎」、探討台灣超高齡現況的《2025超高齡社會來臨　台灣準備好了嗎？》入圍「平面及網路（文字）類-專題報導獎」、分析長者犯罪的《高齡犯罪浪潮：失能社會下的老人困境》入圍「調查報導獎」，並於7月18日於誠品松菸館舉辦頒獎典禮。

入圍「平面及網路（文字）類－即時新聞獎」的《當生命枯萎，該如何翩然離去？－瓊瑤辭世後善終議題再討論》，這系列報導因知名作家瓊瑤在淡水住家輕生，享壽86歲。她生前倡議「安樂死」，死後公布的最後發言也喊出「希望死亡是由自己作主」，再次引發各界對於善終議題的討論。

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台灣在2000年實施《安寧緩和醫療條例》，2019年則有《病人自主權利法》，希望透過安寧緩和、預立醫療決定，幫助臨終病患減輕痛苦。《東森新媒體ETtoday》針對高齡善終議題深入採訪，傾聽各方聲音，探討如何在生死交界之際，更尊重病患自主權與生命尊嚴，尋找一條更溫柔、更有人性且更符合需求的善終之路。 

入圍「平面及網路（文字）類-專題報導獎」的《2025超高齡社會來臨　台灣準備好了嗎？》，因2025年台灣將正式跨入世界衛生組織定義的「超高齡社會」，成為全球人口老化速度快速的國家之一。屆時，台灣社會將面臨前所未有的四大挑戰：包括中高齡就業歧視、居住環境不友善、居家醫療資源不足、孤獨死等，成為社會必須正視的嚴峻考驗。

《東森新媒體ETtoday》採訪團隊深入台灣各地，訪談中高齡勞工、獨居長者、第一線社工、里長、政府官員及關注老人議題的學者，試圖勾勒出台灣邁向超高齡社會的全貌。我們發現，儘管政府和民間都已在積極應對，但準備工作仍顯不足，許多問題仍亟待解決。

▲《東森新媒體ETtoday》所製作的高齡犯罪浪潮，入圍銀響力新聞獎調查報導。（圖／路透）

▲《東森新媒體ETtoday》所製作的高齡犯罪浪潮，入圍銀響力新聞獎調查報導。（圖／路透）

入圍「調查報導獎」的《高齡犯罪浪潮：失能社會下的老人困境》，報導探討當老年人從社會中應受尊重的長者變成犯罪的主角，背後隱藏著什麼樣的社會問題？《東森新媒體ETtoday》深入調查發現，從失能照顧、心理疾病到經濟困境，台灣高齡犯罪正在逐年增長，折射出超高齡社會中不斷被拉扯的裂痕。

第五屆銀響力新聞獎-入圍名單

【平面及網路(文字)類-即時新聞獎】入圍5件
▲三立新聞網《這裡沒有大醫院！多走「醫」哩路　治療、送藥、長照、善終「偏鄉醫療」免除病家奔波　讓距離不再是藩籬》
▲三立電視《老人跌死次於車禍！嬤沒拿便當送餐員救她》
▲太報《一殯終於要拆、板殯還在爭論　看懂「安葬」與「安居」之爭》
▲中國時報《5年增5成 虐老施暴者95%是家人》
▲東森新媒體ETtoday《當生命枯萎，該如何翩然離去？－瓊瑤辭世後善終議題再討論》

【平面及網路(文字)類-專題報導獎】入圍8件
▲Right Plus 多多益善《要賺錢又要顧家的長照邊緣人，臺灣新住民：「每天都像沒有靈魂一樣」》
▲天下雜誌銀天下《解決照顧難題：企業挺員工，留下好人才──《銀天下》照顧不離職專題》
▲中央通訊社《長照在家住院》
▲今周刊《拯救失智囚徒》
▲東森新媒體ETtoday《2025超高齡社會來臨　台灣準備好了嗎？》
▲聯合報《啃老啟示錄》
▲聯合報《千人苦候教養院》
▲聯合報《孤獨死警報響起》

【電視及網路影音類-即時新聞獎】入圍5件
▲TVBS新聞《銀髮族居住正義去哪了》
▲中嘉雙子星新聞《龍崎人口超越「超高齡化」 城市後花園消失中》
▲中嘉吉隆新聞《馬路如虎口！基隆銀髮族「闖關」危機》
▲台視新聞「熱線追蹤」《奪命運具-電動代步器的隱憂》
▲東森電視台《做個獨立老人》

【電視及網路影音類-單篇專題報導獎】入圍7件
▲大愛電視《讓我好好走_最後的終身大事》
▲中華電視公司「華視新聞雜誌」《老有所居系列》
▲中華電視公司「華視新聞雜誌」《台灣交通怎麼了? 高齡駕駛風險篇》
▲公共電視「獨立特派員」《獨立居護所》
▲民視新聞台「民視異言堂」《高齡肥羊 詐騙實錄》
▲壹電視「新聞思想啟」《拒絕孤獨死 長照不再悲歌》
▲鏡新聞《長照3.0孤獨不再》

【電視及網路影音類-系列專題報導獎】入圍5件
▲TVBS新聞《留生路給我們-照顧不離職》
▲三立新聞台《退休比較忙-斜槓第二人生》
▲壹電視「新聞思想啟」《世紀之病 失智中的曙光》
▲臺灣電視公司/熱線追蹤《遺忘的你，被遺忘的你》
▲鏡新聞《銀白色的守護》

【廣播及網路音頻類-即時新聞獎】入圍5件
▲中央廣播電臺《滿80歲聘外看新制隱憂重重 恐釀照顧排擠、更多逃跑外勞》
▲內政部警政署警察廣播電臺《超高齡社會元年 全人照護居家醫療在宅安老勢在必行》
▲國立教育廣播電臺臺東分臺《走失防護網！讓失智長者安心出門、平安回家！》
▲國立教育廣播電臺《幼老共學—打造跨世代學習樂園》
▲漢聲廣播電臺《爺奶善終？關鍵在醫療自主》

【廣播及網路音頻類-專題報導獎】入圍6件
▲「我在現場」Podcast《放不下的他-親愛的老憨兒》
▲國立教育廣播電臺《當新娘變老娘，擁抱台灣樂齡人生 系列報導》
▲國立教育廣播電臺高雄分臺《從望兒石變社區明星 實現年齡自由新價值》
▲國立教育廣播電臺官方網站《就決定是你了！獨居老人的下一場冒險》
▲善盡天良｜Right Plus 多多益善《老窮租客與街頭的離散，又好看又無言的奇幻紀事》
▲臺北廣播電臺《看不見的孤獨：視障獨居老人的生活挑戰》

【數位創新獎】入圍3件
▲財團法人慈濟傳播人文志業基金會《有一天 我們都會老》
▲健康2.0《超高齡時代來臨 向百歲世代學健康》
▲聯合報《不怕失智共向未來：失智症往前預防向前邁進》

【調查報導獎】入圍5件
▲今周刊《拯救失智囚徒》
▲東森新媒體ETtoday《高齡犯罪浪潮：失能社會下的老人困境》
▲今周刊《2025防詐新解 +1的力量》
▲臺灣電視公司「熱線追蹤」《遺忘的你，被遺忘的你》
▲聯合報《孤獨死警報響起》

【大專院校類-新聞報導獎】入圍5件
▲TKTV淡江新聞《AI長照時代的來臨》
▲小世界週報《歡迎不同世代 林投好客廳重拾社區溫度》
▲小世界週報《重返職場不受限 再啟人生舞台》
▲慈大之聲《公私協力 偏鄉長輩復健動起來》
▲熱呼呼影音新聞《孤身味》

【大專院校類-數位創作獎】入圍5件
▲Youtube-「Esther Lo」《當天燈墜落》
▲Youtube-「TMU X USR」《老艾上菜－以人為本失智症照護》
▲Youtube-「林緗綺」《孤獨死For Life》
▲Youtube-「許巧昕」《當銀髮族開始滑短影音》
▲Medium《博愛座風暴—數據、媒體與情感共振下的世代對立觀察》

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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