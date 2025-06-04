　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北社福考核成績亮眼　獲衛福部「優等獎」肯定

▲新北社會福利再創佳績 衛福部考核榮獲優等獎。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市獲中央社福考核優等，社會局長李美珍（左1）於市政會議中代表獻獎。（圖／新北市社會局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市以「安全、安心、安定」為核心理念，建構「三安九策」全方位社會福利網絡，在113年度衛福部「直轄市與縣（市）政府社會福利執行績效實地考核」中榮獲「優等獎」肯定。4日市政會議中，社會局長李美珍代表獻獎，市長侯友宜市長除肯定團隊表現，更強調「完善的社會安全網需仰賴社福網絡夥伴通力合作」，期許持續精進服務品質。

本次考核涵蓋社會救助、兒少福利、老人照護、身障服務、志願服務及保護服務等九大面向。截至4月底，新北市總人口達404萬8,065人，包含78萬餘名長者及18萬多名身障者。李美珍指出，在資源有限情況下，社會局致力落實福利政策，讓服務真正深入民眾生活。

在托育政策方面，新北市0至18歲兒少人口達57萬人，其中0至2歲嬰幼兒逾6萬名。為減輕家長負擔，市府積極擴充托育資源，現已設置126間公共托育中心、224間準公共托嬰中心及多元托育設施，公共托育布建率達93%，家外托育率44%，優於OECD國家平均36%水準。此政策成效反映在女性勞動參與率提升，從110年50.9%成長至113年51.7%，獲中央考核委員高度肯定。

李美珍強調，社會局將持續以「社福行動派」精神，強化跨局處協作及社區合作，為市民打造更完善的福利服務體系。

【更多新聞】

►快訊／邱軍酒駕撞死人落跑！副駕女「裝醉」被打臉...涉偽證起訴

►人夫開車載女同學...行車紀錄器錄下「內褲往上跑了」　正宮怒告

►基隆落實行人友善！樂利三街通學步道啟用　人車分流更安全

►隨地吐痰被趕竟報復！KTV狂噴滅火器砸店傷人　基隆3煞下場曝

►連放10發沖天炮趕烏鴉！卻飛向台鐵列車　基隆男免囚代價2.5萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
YTR金魚腦宣布分手！8年愛情告終
提「遷入戶籍」房租漲5000變1.2萬元炎上　房東投降了
2女「浴室內共浴」竟遭偷拍！變態砲兵下場慘了
郁方7樓家中聽見「狂笑聲」　轉頭看陽台驚呆
拿畢生積蓄「讓兒子幫買房」　中國父母反被逐出家門

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中央大砍一般性補助...南投縣長立委陳情　批有錢改路名沒錢買廁紙

新北社福考核成績亮眼　獲衛福部「優等獎」肯定

注意繞道！新北6／11封閉泰山民生路施工　籲用路人改道配合

新北萬金杜鵑攝影展結果出爐　師徒聯手運用光影奪金銀二獎

貨車拋錨卡金崙橋　警方迅速疏導維持交通順暢

斥資900萬整修！花蓮市立圖書館7/1閉館　電子書借閱不中斷

孩子們的創作力大爆發　「藝生菌」畢業展台東登場

中央地方合力　台東市增建190戶社會住宅

台東警銀聯手成功阻詐　5月守住民眾9百萬元財產

守護通勤生命線！東36鄉道災修完成　饒慶鈴宣布通車

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

中央大砍一般性補助...南投縣長立委陳情　批有錢改路名沒錢買廁紙

新北社福考核成績亮眼　獲衛福部「優等獎」肯定

注意繞道！新北6／11封閉泰山民生路施工　籲用路人改道配合

新北萬金杜鵑攝影展結果出爐　師徒聯手運用光影奪金銀二獎

貨車拋錨卡金崙橋　警方迅速疏導維持交通順暢

斥資900萬整修！花蓮市立圖書館7/1閉館　電子書借閱不中斷

孩子們的創作力大爆發　「藝生菌」畢業展台東登場

中央地方合力　台東市增建190戶社會住宅

台東警銀聯手成功阻詐　5月守住民眾9百萬元財產

守護通勤生命線！東36鄉道災修完成　饒慶鈴宣布通車

快訊／海神3連勝正式「聽牌」　胡瓏貿砍23分主場擊退夢想家

新北防汛雙箭齊發！偵水志工+績優區公所聯防極端氣候

聯合火力打擊精準命中　第五作戰區重砲射擊

台烏混血正妹YTR宣布分手！　8年愛情告終「他教會我一切」暖哭網友

中央大砍一般性補助...南投縣長立委陳情　批有錢改路名沒錢買廁紙

快訊／台東77歲駕駛碰撞機車！女騎士被推30m「夾護欄中」亡

正妹幼教師三亞旅遊「遭毒蛇咬死」！男友悲痛發聲

德保拉接球失誤意外傷退　兄弟緊急換投謝榮豪

亨泰光被德國蔡司收購成百分之百持股子公司　預計明年Q1下市

新北社福考核成績亮眼　獲衛福部「優等獎」肯定

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

地方熱門新聞

鳥巢引蛇爬上樹！台南民宅女童隔窗對望2米臭青母嚇壞

台南安平外海驚見男屍漂流身上刺青、穿EDWIN褲身分待查

無照騎車闖紅燈拒罰19萬48歲男被查扣帳戶繳清罰鍰

從加護病房到時尚伸展台崑大邱芊綠畢製「重生」走出逆境

台灣首創！生成式AI研發新材料登國際期刊封面成大立里程碑

林政賢推動　「市公出巡桃園13區」遶境文化

桃園敬老愛心卡800點　孫韻璇爭取彈性使用

王家貞爆料LINE截圖遭張冠李戴台南地檢署欠一個道歉

高雄死亡車禍！騎士撞安全島亡

立院拍板2028無煤中火！陳亭妃轟盧秀燕誤導民眾扭曲事實

桃園好孕專車再升級　攜手和泰yoxi提供服務

桃園龍元宮商圈停車空間不足　徐玉樹關切

勞動部雙計畫助攻！重聽男回歸產線

西龜橋改建拍板　陳皇宇：盼兩市共推交通升級

更多熱門

相關新聞

新北封閉泰山民生路施工　籲用路人改道配合

新北封閉泰山民生路施工　籲用路人改道配合

新北市政府水利局因應「貴子坑溪河川環境營造計畫」第一標箱涵工程施工，將自6月11日（星期三）上午10時起，封閉泰山區民生路（中港西路至文程路段），提醒用路人提前由仁義路或文程路改道行駛，並配合現場交通指引。

萬金杜鵑攝影展結果出爐　師徒聯手運用光影奪獎

萬金杜鵑攝影展結果出爐　師徒聯手運用光影奪獎

三峽接孩媽今告別式！肇事方未上香...被害家屬說話了

三峽接孩媽今告別式！肇事方未上香...被害家屬說話了

新店青農陳全福勇奪「筍王」寶座

新店青農陳全福勇奪「筍王」寶座

新北首長帶頭騎行　打造安全低碳城市

新北首長帶頭騎行　打造安全低碳城市

關鍵字：

新北市社會福利托育政策女性參與福利服務

讀者迴響

熱門新聞

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！露骨對話全曝光

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

周杰倫京都遭圍堵好友受傷　不忍發聲！

加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知！

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面