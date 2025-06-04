新北社福考核成績亮眼　獲衛福部「優等獎」肯定

▲新北市獲中央社福考核優等，社會局長李美珍（左1）於市政會議中代表獻獎。（圖／新北市社會局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市以「安全、安心、安定」為核心理念，建構「三安九策」全方位社會福利網絡，在113年度衛福部「直轄市與縣（市）政府社會福利執行績效實地考核」中榮獲「優等獎」肯定。4日市政會議中，社會局長李美珍代表獻獎，市長侯友宜市長除肯定團隊表現，更強調「完善的社會安全網需仰賴社福網絡夥伴通力合作」，期許持續精進服務品質。

本次考核涵蓋社會救助、兒少福利、老人照護、身障服務、志願服務及保護服務等九大面向。截至4月底，新北市總人口達404萬8,065人，包含78萬餘名長者及18萬多名身障者。李美珍指出，在資源有限情況下，社會局致力落實福利政策，讓服務真正深入民眾生活。

在托育政策方面，新北市0至18歲兒少人口達57萬人，其中0至2歲嬰幼兒逾6萬名。為減輕家長負擔，市府積極擴充托育資源，現已設置126間公共托育中心、224間準公共托嬰中心及多元托育設施，公共托育布建率達93%，家外托育率44%，優於OECD國家平均36%水準。此政策成效反映在女性勞動參與率提升，從110年50.9%成長至113年51.7%，獲中央考核委員高度肯定。

李美珍強調，社會局將持續以「社福行動派」精神，強化跨局處協作及社區合作，為市民打造更完善的福利服務體系。