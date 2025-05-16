　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

從夜市善念到推動國家制度　「艱苦人條款」通過讓52.7萬人受惠

▲立法院日前修法通過俗稱「艱苦人條款」的《殯葬管理條例》第21條之1修正案，推動修法的立委張嘉郡、丁學忠舉行記者會，與雲林縣長張麗善、幕後推動英雄雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮一起向鄉親宣布這項成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法院日前修法通過《殯葬管理條例》第21條之1修正案，推動修法的立委張嘉郡、丁學忠與雲林縣長張麗善、雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮一起向鄉親宣布成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法院日前修法通過俗稱「艱苦人條款」的《殯葬管理條例》第21條之1修正案，讓全國中低收入戶家庭得比照低收入戶，免費使用公立火化場及納骨設施，推動修法的立委張嘉郡、丁學忠昨（15）日舉行記者會，與雲林縣長張麗善、幕後推動英雄雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮一起向鄉親宣布這項成果。

這項修法將使全國受惠對象從原先的14.2萬戶、26萬人，擴大至24.5萬戶、52.7萬人，讓全國人民都能有尊嚴的走完人生最後一哩路。會中陳鴻榮理事長更率領慈愛會全體理監事，代替全國艱苦人向所有提案委員深深一鞠躬，表達謝意。

立委丁學忠表示，「艱苦人條款」是一條寫給基層、寫給弱勢的法條，目的雖簡單，意義卻深遠，讓每個人都能有尊嚴地送別至親，不再為火化、納骨等費用感到沉重壓力。丁學忠回憶說，2012年擔任虎尾鎮民代表會主席時，慈愛會陳鴻榮理事長便前來陳情，盼望地方能伸出援手，協助低收入戶處理身後事務。

當時他深受感動，隨即在代表會提案，通過讓虎尾鎮的低收入戶可免除殯葬設施使用費。到了2020年，丁學忠出任虎尾鎮長，在慈愛會持續推動下，進一步擴大資格適用對象，將免除費用的保障從低收入戶擴及到中低收入戶，從虎尾鎮開始，為「艱苦人」爭取最基本的尊嚴與照顧。

立委張嘉郡回憶說，她在11年前第八屆立法院首次提出修法，之後由張麗善縣長在擔任第九屆立委期間接續推動，於2017年成功增訂修法，將低收入戶納入殯葬補助範圍，奠定「艱苦人條款」的雛形。 去年重回立法院後，再度提案推動擴大適用對象，將中低收入戶一併納入，歷經一年努力、多次協商與溝通，如今終於完成修法，她表示感到格外欣慰。

張嘉郡說，這項修法是一個人的發念，幫助了無數個家庭，她感謝所有支持修法的立委同仁，也特別向默默行善、出錢出力的7000位夜市攤商致敬，尤其雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮，長年協助辦理無依長者與清寒家庭後事，深刻體會「喪事辦不起」的社會現實，因此發起修法倡議，並促成修法，讓這份善念成為全國性的照顧政策。

雲林縣長張麗善進一步指出，雲林縣政府在四年前率先試辦擴大補助中低收入戶，累積了豐富的實務經驗，也證明這項政策具備財務可行性與社會支持度。今天看到這項政策從雲林的經驗走向全國制度，她感到格外欣慰，這項制度對艱苦人最實質的照顧與尊重。

這次修法重點包括：
一、擴大補助對象：原僅限「低收入戶」得以免費使用公立火化場與納骨設施，現擴及至「中低收入戶」，受惠人數一舉增加26萬人，達52.7萬人。
二、減輕生活重擔：火化與納骨平均約需4萬元，對許多僅能勉強維生的家庭來說，這筆費用常是壓垮的最後一根稻草。修法就是為了在最脆弱的時候，給予即時支撐。
此次《艱苦人條款》的修法，從夜市的一份善念出發，到立法院的三讀通過，每一步都是人民與政府攜手合作的成果，也是一場從地方推動，到全國共享的制度改革。未來，相關單位將持續推動與落實，讓這份照顧能真正走進每個需要幫助的家庭。

▲立法院日前修法通過俗稱「艱苦人條款」的《殯葬管理條例》第21條之1修正案，推動修法的立委張嘉郡、丁學忠舉行記者會，與雲林縣長張麗善、幕後推動英雄雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮一起向鄉親宣布這項成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立委丁學忠表示，「艱苦人條款」是一條寫給基層、寫給弱勢的法條，目的雖簡單，意義卻深遠，讓每個人都能有尊嚴地送別至親，不再為火化、納骨等費用感到沉重壓力。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「反廢死」公投案通過　8/23將投票
快訊／北市警酒駕！　遭自己人當場揪出
快訊／「反廢死」公投！　表決54：48通過
國光自撞釀31傷！初判原因曝　開15分鐘就出事
手機電池超快沒電？「3功能」是耗電大戶
北市府2月就遞世壯運邀請函　賴清德失同台黃仁勳良機
全聯飲料整箱16元　「每瓶不到1元」限時搶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

物流車門沒關好「包裹掉路上」　警民協力找到粗心運將急領回

快訊／北市南港分局警員酒後駕車　遭新北自己人當場揪出

台鐵枋山＝加祿電車線斷落！列車大延誤　旅客擠爆月台大廳畫面曝

從夜市善念到推動國家制度　「艱苦人條款」通過讓52.7萬人受惠

獨／高雄酒駕肇事熱點前3名曝！震怒大執法後「精準打擊」登場

水高僅到小腿！台南女泡「脈衝電療泥溫泉」　突昏倒抽搐送醫

高雄家長超恐慌！中國口音女子校園外直播　身分、動機曝光

媽祖生氣了！詐團假冒北港朝天宮成立群組　騙個資誘簽賭

見警埋伏花蓮男催油門狂逃！自撞熄火落網　通緝犯：不會再跑了

抖音嗨喊「穩賺不賠」他信了！投資30萬還被要求加碼…警逮車手

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

物流車門沒關好「包裹掉路上」　警民協力找到粗心運將急領回

快訊／北市南港分局警員酒後駕車　遭新北自己人當場揪出

台鐵枋山＝加祿電車線斷落！列車大延誤　旅客擠爆月台大廳畫面曝

從夜市善念到推動國家制度　「艱苦人條款」通過讓52.7萬人受惠

獨／高雄酒駕肇事熱點前3名曝！震怒大執法後「精準打擊」登場

水高僅到小腿！台南女泡「脈衝電療泥溫泉」　突昏倒抽搐送醫

高雄家長超恐慌！中國口音女子校園外直播　身分、動機曝光

媽祖生氣了！詐團假冒北港朝天宮成立群組　騙個資誘簽賭

見警埋伏花蓮男催油門狂逃！自撞熄火落網　通緝犯：不會再跑了

抖音嗨喊「穩賺不賠」他信了！投資30萬還被要求加碼…警逮車手

快訊／陳零九道歉「停止演藝工作」！　IG全清空：深刻反省

布坎南下周二軍登板　試握中職用球「縫線粗」

開車暴衝「撞日本小學生」釀4傷肇逃！　車主身分曝：是中國人

輝達落腳北士科？北市局處竟不知情　簡舒培批：恐把市民當盤子

全球首賣！新款「PP塑崩打卡褲」　5／17東森購物34台登場

翁倩玉睽違47年再拍台片！　同框陳意涵、鍾欣凌、安心亞「重磅卡司曝光」

等黃仁勳開金口　專家：核電翻身全看產業領袖一句話

「反廢死」公投通過823將投票！　吳宗憲：用更大的民主來解決

物流車門沒關好「包裹掉路上」　警民協力找到粗心運將急領回

Ozone子翔首支個人單曲「竟被他說難聽」　錄音艱辛過程曝光

【委屈極了】萌汪被帶去健檢抽血超淡定！下秒見爸來哭哭：抱我

社會熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

欠500萬被當豬仔賣！他登機前向免稅店求援獲救

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」

即／一銀宜蘭分行才帶走5名行員！　女副理調任住處也被搜索

吳明達淡定面對25年殘刑　3武裝特勤押赴新北檢

開車沿路丟棄16隻柴犬！　新竹女遭罰41.5萬、禁養犬貓

華信飛機「板金掀起」急返航高雄！旅客唸佛號祈禱

女星報案遭「20多名警員圍毆」！林口警無奈曝真相

更多熱門

相關新聞

台灣民意民調／近六成民眾挺休假「4+1」　游盈隆：在野黨漂亮一擊

台灣民意民調／近六成民眾挺休假「4+1」　游盈隆：在野黨漂亮一擊

台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，在詢問「立法院前幾天表決通過「紀念日及節日實施條例」，未來51勞動節改為全國放假，同時另增加四個國定假日，請問您贊不贊成？」結果發現，27.4%非常贊成，31%還算贊成，18.8%不太贊成，13.4%一點也不贊成，台灣民意基金會表示，二十歲以上台灣人，五成八贊成新增4＋1國定假日立法，三成二不贊成。絕大多數國人歡迎這項新增國定假日立法，就民意的爭取上，在野黨顯然揮出漂亮的一擊。

地震險理賠範圍擴及「紅單」受災建築物　7／1上路

地震險理賠範圍擴及「紅單」受災建築物　7／1上路

賴清德：核三2號機不可能直接延役　3前提下對新核能持開放態度

賴清德：核三2號機不可能直接延役　3前提下對新核能持開放態度

藍白黨主席一起髮夾彎！　昔挺「廢核」言論被灌爆

藍白黨主席一起髮夾彎！　昔挺「廢核」言論被灌爆

增訂妨害司法公正罪「拿掉施壓」　綠營：藍白為自己做好防火線

增訂妨害司法公正罪「拿掉施壓」　綠營：藍白為自己做好防火線

關鍵字：

修法社會福利貧困家庭雲林縣立法院

讀者迴響

熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面