臺中榮總灣橋分院攜手嘉義竹崎　鹿滿日間照顧中心正式啟用

▲▼ 竹崎鄉多功能服務中心暨鹿滿日間照顧中心啟用 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉多功能服務中心今19日舉行落成典禮，縣長翁章梁、鄉長曾亮哲、縣議員莊竣傑、衛生福利部長照司長祝健芳及臺中榮民總醫院灣橋分院院長陳正榮等人主持剪綵、揭牌儀式。

多功能服務中心原址為臺灣省菸酒公賣局菸葉倉庫，獲中央前瞻計畫補助2550萬6,000元，搭配竹崎鄉公所自籌134萬2,421元，新建的3層樓建築分別為1、 2樓的日照中心，3樓為巷弄長照站。

鹿滿日間照顧中心由臺中榮民總醫院灣橋分院提供服務，同一時段可服務30位失智或失能者，中心規劃多元活動與自立生活計畫，活化長者身心機能，減緩退化速度。

中心規劃寬敞空間供長者活動，二樓設置一人一張沙發躺椅，讓長者午休時能夠躺著休息，且提供交通接送服務，降低家屬接送長輩的負擔。

翁章梁說，嘉義縣有26個國中學區，期望在每個國中學區都設置1間日照中心，目前全縣已有29家日照中心，涵蓋24個學區，縣府仍在持續努力。

翁章梁也說，透過中央的前瞻基礎建設計畫，讓嘉義縣各面向的基礎建設得以順利興建，未來還有住宿型長照中心正在規劃，將落腳於布袋鎮、新港鄉、六腳鄉，期望讓老人家獲得更好的照顧。

社會局說明，竹崎鄉有昇平國中及竹崎高中附設國中部2個學區，目前皆已完成佈建，有3家日照中心提供服務。有長照需求的民眾可撥打1966，或電洽鹿滿日間照顧中心05-2616686。