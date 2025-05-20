　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

臺中榮總灣橋分院攜手嘉義竹崎　鹿滿日間照顧中心正式啟用

▲▼ 竹崎鄉多功能服務中心暨鹿滿日間照顧中心啟用 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 竹崎鄉多功能服務中心暨鹿滿日間照顧中心啟用 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉多功能服務中心今19日舉行落成典禮，縣長翁章梁、鄉長曾亮哲、縣議員莊竣傑、衛生福利部長照司長祝健芳及臺中榮民總醫院灣橋分院院長陳正榮等人主持剪綵、揭牌儀式。

多功能服務中心原址為臺灣省菸酒公賣局菸葉倉庫，獲中央前瞻計畫補助2550萬6,000元，搭配竹崎鄉公所自籌134萬2,421元，新建的3層樓建築分別為1、 2樓的日照中心，3樓為巷弄長照站。

▲▼ 竹崎鄉多功能服務中心暨鹿滿日間照顧中心啟用 。（圖／記者翁伊森攝）

鹿滿日間照顧中心由臺中榮民總醫院灣橋分院提供服務，同一時段可服務30位失智或失能者，中心規劃多元活動與自立生活計畫，活化長者身心機能，減緩退化速度。

中心規劃寬敞空間供長者活動，二樓設置一人一張沙發躺椅，讓長者午休時能夠躺著休息，且提供交通接送服務，降低家屬接送長輩的負擔。

翁章梁說，嘉義縣有26個國中學區，期望在每個國中學區都設置1間日照中心，目前全縣已有29家日照中心，涵蓋24個學區，縣府仍在持續努力。

▲▼ 竹崎鄉多功能服務中心暨鹿滿日間照顧中心啟用 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁也說，透過中央的前瞻基礎建設計畫，讓嘉義縣各面向的基礎建設得以順利興建，未來還有住宿型長照中心正在規劃，將落腳於布袋鎮、新港鄉、六腳鄉，期望讓老人家獲得更好的照顧。

▲▼ 竹崎鄉多功能服務中心暨鹿滿日間照顧中心啟用 。（圖／記者翁伊森攝）

社會局說明，竹崎鄉有昇平國中及竹崎高中附設國中部2個學區，目前皆已完成佈建，有3家日照中心提供服務。有長照需求的民眾可撥打1966，或電洽鹿滿日間照顧中心05-2616686。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／賴清德520執政周年談話　公布經濟轉型
台灣民意民調／賴清德就職周年滿意度45.7%　不滿意度大幅下
王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人
三峽車禍學保國壽成立專案小組　身故理賠100萬
女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀
三峽翁暴衝釀3死　被爆5年前衝人行道撞母嬰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

接棒全台首學！　葉重利出任孔廟文化基金會執行長

大園區航城路一段通車　強化區域交通連結

國際獅子會捐贈30台輪椅　提升朴子醫院照護品質

桃園大規模停水　市府開設應變中心掌握工程及復水進度

臺中榮總灣橋分院攜手嘉義竹崎　鹿滿日間照顧中心正式啟用

世界蜜蜂日看新北！四代蜂農追花期　釀出全國特等蜜

勳章閃耀紀念抗戰80週年！　空航技校友總會勳獎章交流展

考察冬天變滑雪場的歐洲焚化廠　許淑華：南投一定做到全國最嚴謹

台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」補助　即日起開放申請

霸凌零容忍！台南首辦家長研習班　黃偉哲：打造友善校園

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

【差一步就是我】三峽轎車暴衝奪3命　國三女目睹同學遭撞飛！ #三峽 #車禍

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

接棒全台首學！　葉重利出任孔廟文化基金會執行長

大園區航城路一段通車　強化區域交通連結

國際獅子會捐贈30台輪椅　提升朴子醫院照護品質

桃園大規模停水　市府開設應變中心掌握工程及復水進度

臺中榮總灣橋分院攜手嘉義竹崎　鹿滿日間照顧中心正式啟用

世界蜜蜂日看新北！四代蜂農追花期　釀出全國特等蜜

勳章閃耀紀念抗戰80週年！　空航技校友總會勳獎章交流展

考察冬天變滑雪場的歐洲焚化廠　許淑華：南投一定做到全國最嚴謹

台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」補助　即日起開放申請

霸凌零容忍！台南首辦家長研習班　黃偉哲：打造友善校園

師生目睹三峽車禍「可能衍生創傷」　教育部：請學校輔導安撫

接棒全台首學！　葉重利出任孔廟文化基金會執行長

七六人鎖定杜蘭特！　想用喬治＋今年探花籤交換但有1隱憂

今永昇太傷勢比預期嚴重　小熊教頭曝復出時程

台鐵北迴線續中斷「7列車停駛部分區間」　對號車開放站票

世衛大會首日「多國力挺台灣」　日德法紐齊聲支持參與

大園區航城路一段通車　強化區域交通連結

穆迪降評一槌定音　「美債危機」山雨欲來

三峽翁5年前撞人行道母嬰　當事媽媽籲查1事：他不是酒駕是有病

520周年！黃國昌：國家正在崩解　我們還有時間「儘管不多」

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

地方熱門新聞

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

中正路改名　台南藍軍狂諷改叫「小芸路」

空航技校友總會勳獎章交流展認養遺孤傳承軍魂

世界蜜蜂日看新北　四代蜂農追花期

2025台灣最美飯店票選　嘉市五強出爐

桃園大規模停水　市府開設應變中心

台南鐵路地下化隧道全線開挖完成！文資難題克服通車再邁一步

許淑華承諾南投焚化廠一定做到全國最嚴謹

台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」補助開放申請

護理人力缺口672人台南加碼百萬攜13家醫院打造友善職場留才

霸凌零容忍！台南首辦家長研習班

2天3小貓墜樓亡！桃社宅飼主出國失聯

質詢廚工高溫津貼政策　嘉義市議員與教育處交火

連2日運將檢舉車手 符合「百斬計畫」分別獎5萬元

更多熱門

相關新聞

秋田犬「波吉」成百年車站　鹿麻產實習站長

秋田犬「波吉」成百年車站　鹿麻產實習站長

鹿麻產車站自1910年啟用以來，歷經多次整修，如今重新開放，並由竹崎鄉鹿滿社區發展協會標租經營，進行活化再利用。此外，為了吸引旅客目光，協會特別邀請秋田犬「波吉」擔任實習站長，親自迎接搭乘阿里山森林鐵路抵達鹿麻產車站的旅客。

從夜市善念到國家制度 　「艱苦人條款」52.7萬人受惠

從夜市善念到國家制度 　「艱苦人條款」52.7萬人受惠

中低收入戶免喪葬費　「艱苦人條款」全國28萬人受惠

中低收入戶免喪葬費　「艱苦人條款」全國28萬人受惠

嘉義市民臨終前感恩長照　交代家人捐贈交通專車

嘉義市民臨終前感恩長照　交代家人捐贈交通專車

打造古坑幸福環境　立委張嘉郡催生多功能社福大樓

打造古坑幸福環境　立委張嘉郡催生多功能社福大樓

關鍵字：

竹崎鄉日照中心長照服務失智者社會福利

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　網疑肇逃

三峽3死車禍「肇事翁無酒駕」　警方不排除這些原因釀禍

78歲翁撞死3人「昏迷」抽血結果曝　暴衝原因調查中

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

最新畫面曝光！三峽3女學生斑馬線上遭撞擊

三峽車禍　傷者家屬向總統請命1事

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

【差一步就是我】三峽轎車暴衝奪3命　國三女目睹同學遭撞飛！ #三峽 #車禍

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面