▲高雄三大總工會祝賀「五星市長」陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今年再度蟬聯《遠見雜誌》五星市長肯定，施政滿意度及八大面向平均滿意度雙雙高居六都第一，創下近九年新高。今（6）日上午，高雄市三大組工會理事長共同代表本市871家工會拜會市府，祝賀市長榮獲殊榮，並致贈「五星級市長」榮譽盃。

該榮譽盃以高雄吉祥物「高雄熊」為設計，高雄熊偶手持「KAOHSIUNG LOVE」標語，象徵感謝市長對高雄及勞工的用心付出。

市長陳其邁感謝工會的長期支持，強調市府將持續與各工會團體密切合作，深化勞工權益保障，打造更安全、友善的職場環境。

他表示，高雄在各項評比中屢創佳績，這份榮耀屬於所有努力打拚的勞工朋友。市府未來也會持續傾聽工會建議，完善勞動政策，全面提升勞工就業條件與生活品質。

▲高雄三大總工會祝賀「五星市長」，陳其邁承諾：提升勞工權益。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市總工會理事長林明章、高雄市產業總工會理事長林順基及高雄市職業總工會理事長凃雅慧表示，陳其邁市長於2020年上任即優先推動通過「高雄市勞工自治委員會設置要點」，成立「勞工自治委員會」，讓勞工代表得以直接參與政策制定與法規修訂過程，充分展現對勞工聲音的重視。同時延攬資深工運人士江健興擔任勞工局長，使政策更貼近勞工需求，並有效反映基層心聲。

勞工局長江健興指出，市府近年來積極強化職業安全檢查、降低職災風險，並持續提升勞工權益保障；隨著招商引資成果顯著，高雄城市持續發展，也同步改善勞工整體生活環境。